Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком — простой рецепт на кефире

Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком по рецепту папы
Эти ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся легко и быстро — тесто на кефире без лишних хлопот, а начинка добавляет свежести и сочности. Идеальное блюдо для сытного завтрака или перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 2 стакана;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 стакана;
- яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 100 г;
- растительное масло — 50 мл.
Способ приготовления
В кефир добавить соду, соль и тщательно перемешать. Добавить одно яйцо и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто.
Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко порезать. Добавить в тесто яйца и лук, перемешать.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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