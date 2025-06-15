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Главная Рецепты Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком по рецепту папы

Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком по рецепту папы

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 15:00
Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком — простой рецепт на кефире
Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов пирожков и теста

Эти ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся легко и быстро — тесто на кефире без лишних хлопот, а начинка добавляет свежести и сочности. Идеальное блюдо для сытного завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир — 2 стакана;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 стакана;
  • яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — 100 г;
  • растительное масло — 50 мл.

Способ приготовления

В кефир добавить соду, соль и тщательно перемешать. Добавить одно яйцо и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко порезать. Добавить в тесто яйца и лук, перемешать.

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Тесто и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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