Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком — простой рецепт на кефире

Ленивые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся легко и быстро — тесто на кефире без лишних хлопот, а начинка добавляет свежести и сочности. Идеальное блюдо для сытного завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир — 2 стакана;

сода — 1 ч. л. без горки;

соль — 1 ч. л. без горки;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 стакана;

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 100 г;

растительное масло — 50 мл.

Способ приготовления

В кефир добавить соду, соль и тщательно перемешать. Добавить одно яйцо и снова перемешать. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца нарезать кубиками, зеленый лук мелко порезать. Добавить в тесто яйца и лук, перемешать.

Тесто и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

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