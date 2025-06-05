Пиріжки з капустою у хрусткому тісті, які зникають зі столу ще гарячими

Пиріжки з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки з капустою недарма називають вихорами — з’являються на столі, і вже за мить від них не залишається й крихти. Секрет у надзвичайно хрусткому тісті та соковитій ароматній начинці. Простий і перевірений рецепт, який гарантовано стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

тепла вода — 200 мл;

борошно — 450–500 г;

олія рослинна — 150 г;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ч. л.

Для начинки:

капуста — 300 г;

фарш м’ясний — 150 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

томатний соус — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Замісити тісто з теплої води, олії, борошна, солі й цукру. Згорнути у папір для випічки, покласти в теплу каструлю, накрити кришкою і рушником, залишити на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашаткувати капусту, моркву натерти, одну цибулину дрібно порізати. Обсмажити цибулю на олії до прозорості, додати моркву, трохи протушкувати, ввести капусту. При потребі додати трохи води. Готувати до м’якості.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

На окремій сковороді обсмажити другу цибулину, додати фарш, сіль, перець, часник і томатний соус. Тушкувати близько 5 хвилин. Змішати з капустою, остудити начинку.

Приготування пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділити на частини, сформувати пиріжки з начинкою. Викласти на деко з пергаментом, змастити сумішшю жовтка й води.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 200 °C духовці 30–35 хвилин до рум’яної скоринки. Пиріжки смакують і гарячими, і холодними — хрусткі, ароматні, з апетитною начинкою.

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