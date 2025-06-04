Домашні вареники, як у ресторані — ідеальне тісто та начинка, яку варто спробувати

Домашні вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт доводить, що вареники можуть бути не просто смачними, а справді ресторанними. М’яке тісто на жовтках, начинка з кулеші й кисломолочного сиру — поєднання, яке здивує.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

зварена кулеша — 1,5 кг;

кисломолочний сир — 500 г;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Для тіста:

борошно — 1 кг;

олія — 6–8 ст. л.;

холодна вода — 500 мл;

жовтки — 2 шт.;

сіль — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно в миску, влити олію та перетерти руками до однорідної консистенції. В окремій посудині змішати холодну воду з жовтками та сіллю.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Додати рідину до борошна й замісити еластичне тісто. Накрити плівкою та залишити на 20–30 хвилин.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати теплу кулешу з кисломолочним сиром, додати сіль, перець і добре перемішати до рівномірної текстури.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на дві частини, розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного покласти начинку, щільно заліпити краї.

Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

У великій каструлі довести підсолену воду до кипіння. Опустити вареники порціями, обережно помішуючи, варити 2–3 хвилини після того, як вони спливуть.

Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячими — зі сметаною або вершковим маслом.

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