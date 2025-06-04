Домашні вареники, як у ресторані — ідеальне тісто та начинка, яку варто спробувати

Вареники, як у ресторані — рецепт найкращого тіста
Цей рецепт доводить, що вареники можуть бути не просто смачними, а справді ресторанними. М’яке тісто на жовтках, начинка з кулеші й кисломолочного сиру — поєднання, яке здивує.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- зварена кулеша — 1,5 кг;
- кисломолочний сир — 500 г;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Для тіста:
- борошно — 1 кг;
- олія — 6–8 ст. л.;
- холодна вода — 500 мл;
- жовтки — 2 шт.;
- сіль — 2 ч. л.
Спосіб приготування
Просіяти борошно в миску, влити олію та перетерти руками до однорідної консистенції. В окремій посудині змішати холодну воду з жовтками та сіллю.
Додати рідину до борошна й замісити еластичне тісто. Накрити плівкою та залишити на 20–30 хвилин.
Для начинки з’єднати теплу кулешу з кисломолочним сиром, додати сіль, перець і добре перемішати до рівномірної текстури.
Тісто розділити на дві частини, розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки. У центр кожного покласти начинку, щільно заліпити краї.
У великій каструлі довести підсолену воду до кипіння. Опустити вареники порціями, обережно помішуючи, варити 2–3 хвилини після того, як вони спливуть.
Подавати гарячими — зі сметаною або вершковим маслом.
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