Домашние вареники, как в ресторане — идеальное тесто и начинка, которую стоит попробовать

Домашние вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт доказывает, что вареники могут быть не просто вкусными, а действительно ресторанными. Мягкое тесто на желтках, начинка из кулеши и творога — сочетание, которое удивит.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сваренная кулеша — 1,5 кг;

творог — 500 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для теста:

мука — 1 кг;

растительное масло — 6-8 ст. л.;

холодная вода — 500 мл;

желтки — 2 шт.;

соль — 2 ч. л.

Способ приготовления

Просеять муку в миску, влить масло и перетереть руками до однородной консистенции. В отдельной емкости смешать холодную воду с желтками и солью.

Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить жидкость к муке и замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить теплую кулешу с творогом, добавить соль, перец и хорошо перемешать до равномерной текстуры.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого положить начинку, плотно залепить края.

Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

В большой кастрюле довести подсоленную воду до кипения. Опустить вареники порциями, осторожно помешивая, варить 2-3 минуты после того, как они всплывут.

Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячими — со сметаной или сливочным маслом.

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