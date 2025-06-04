Домашние вареники, как в ресторане — идеальное тесто и начинка, которую стоит попробовать

Вареники, как в ресторане — рецепт самого лучшего теста
Этот рецепт доказывает, что вареники могут быть не просто вкусными, а действительно ресторанными. Мягкое тесто на желтках, начинка из кулеши и творога — сочетание, которое удивит.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сваренная кулеша — 1,5 кг;
- творог — 500 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для теста:
- мука — 1 кг;
- растительное масло — 6-8 ст. л.;
- холодная вода — 500 мл;
- желтки — 2 шт.;
- соль — 2 ч. л.
Способ приготовления
Просеять муку в миску, влить масло и перетереть руками до однородной консистенции. В отдельной емкости смешать холодную воду с желтками и солью.
Добавить жидкость к муке и замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 20-30 минут.
Для начинки соединить теплую кулешу с творогом, добавить соль, перец и хорошо перемешать до равномерной текстуры.
Тесто разделить на две части, раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки. В центр каждого положить начинку, плотно залепить края.
В большой кастрюле довести подсоленную воду до кипения. Опустить вареники порциями, осторожно помешивая, варить 2-3 минуты после того, как они всплывут.
Подавать горячими — со сметаной или сливочным маслом.
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