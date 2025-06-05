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Хрустящие "Вихри" — эти пирожки с капустой "сметут" мгновенно

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Дата публикации 5 июня 2025 15:00
Пирожки с капустой в хрустящем тесте, которые исчезают со стола еще горячими
Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки с капустой недаром называют вихрями — появляются на столе, и уже через мгновение от них не остается и крошки. Секрет в чрезвычайно хрустящем тесте и сочной ароматной начинке. Простой и проверенный рецепт, который гарантированно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • теплая вода — 200 мл;
  • мука — 450-500 г;
  • масло растительное — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

  • капуста — 300 г;
  • фарш мясной — 150 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • томатный соус — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Замесить тесто из теплой воды, масла, муки, соли и сахара. Свернуть в бумагу для выпечки, положить в теплую кастрюлю, накрыть крышкой и полотенцем, оставить на 15 минут.

пиріжки з капустою
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашинковать капусту, морковь натереть, одну луковицу мелко порезать. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь, немного протушить, ввести капусту. При необходимости добавить немного воды. Готовить до мягкости.

рецепт пиріжків з капустою
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

На отдельной сковороде обжарить вторую луковицу, добавить фарш, соль, перец, чеснок и томатный соус. Тушить около 5 минут. Смешать с капустой, остудить начинку.

простий рецепт пиріжків з капустою
Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на части, сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень с пергаментом, смазать смесью желтка и воды.

смачний рецепт пиріжків з капустою
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 30-35 минут до румяной корочки. Пирожки вкусные и горячими, и холодными — хрустящие, ароматные, с аппетитной начинкой.

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рецепт выпечка Украинская кухня тесто пирожки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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