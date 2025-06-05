Пирожки с капустой в хрустящем тесте, которые исчезают со стола еще горячими

Пирожки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки с капустой недаром называют вихрями — появляются на столе, и уже через мгновение от них не остается и крошки. Секрет в чрезвычайно хрустящем тесте и сочной ароматной начинке. Простой и проверенный рецепт, который гарантированно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

теплая вода — 200 мл;

мука — 450-500 г;

масло растительное — 150 г;

соль — щепотка;

сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

капуста — 300 г;

фарш мясной — 150 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

томатный соус — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Замесить тесто из теплой воды, масла, муки, соли и сахара. Свернуть в бумагу для выпечки, положить в теплую кастрюлю, накрыть крышкой и полотенцем, оставить на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашинковать капусту, морковь натереть, одну луковицу мелко порезать. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить морковь, немного протушить, ввести капусту. При необходимости добавить немного воды. Готовить до мягкости.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

На отдельной сковороде обжарить вторую луковицу, добавить фарш, соль, перец, чеснок и томатный соус. Тушить около 5 минут. Смешать с капустой, остудить начинку.

Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на части, сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень с пергаментом, смазать смесью желтка и воды.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 30-35 минут до румяной корочки. Пирожки вкусные и горячими, и холодными — хрустящие, ароматные, с аппетитной начинкой.

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