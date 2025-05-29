Ліниві пиріжки з яйцем та зеленою цибулею на кефірі — бабусин рецепт, що не потребує мороки

"Ліниві" пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві пиріжки за рецептом бабусі Марії — справжній скарб для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на довге замішування та ліплення. Повітряне тісто на кефірі, проста, але завжди актуальна начинка з варених яєць та зеленої цибулі, золотиста скоринка без зайвого жиру — усе це готується на сковороді буквально за пів години.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця відварені — 4 шт.;

цибуля зелена — 1 пучок;

сіль — дрібка.

Для тіста:

кефір — 0,5 л (теплий);

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

борошно — приблизно 3 склянки (орієнтуватися на консистенцію тіста, яке має бути густим).

Для смаження:

олія — для сковороди.

Спосіб приготування

Нарізати варені яйця кубиками, додати дрібно нарізану зелену цибулю та щіпку солі. Перемішати — начинка готова.

Зелена цибуля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Для тіста налити теплий кефір у миску, додати сіль, цукор і перемішати віничком. Поступово додати просіяне борошно, замішати густе тісто, яке повільно сповзає з ложки. Вмішати в тісто начинку з яєць та цибулі. Додати соду, ще раз ретельно перемішати.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, влити трохи олії. Викладати тісто ложкою, як на оладки. Смажити на вогні трохи нижче середнього до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими.

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