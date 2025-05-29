Ліниві пиріжки з яйцем та зеленою цибулею на кефірі — бабусин рецепт, що не потребує мороки

"Ліниві" пиріжки з яйцем та цибулею за рецептом бабусі Марії
Ці ліниві пиріжки за рецептом бабусі Марії — справжній скарб для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на довге замішування та ліплення. Повітряне тісто на кефірі, проста, але завжди актуальна начинка з варених яєць та зеленої цибулі, золотиста скоринка без зайвого жиру — усе це готується на сковороді буквально за пів години.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця відварені — 4 шт.;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- сіль — дрібка.
Для тіста:
- кефір — 0,5 л (теплий);
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — приблизно 3 склянки (орієнтуватися на консистенцію тіста, яке має бути густим).
Для смаження:
- олія — для сковороди.
Спосіб приготування
Нарізати варені яйця кубиками, додати дрібно нарізану зелену цибулю та щіпку солі. Перемішати — начинка готова.
Для тіста налити теплий кефір у миску, додати сіль, цукор і перемішати віничком. Поступово додати просіяне борошно, замішати густе тісто, яке повільно сповзає з ложки. Вмішати в тісто начинку з яєць та цибулі. Додати соду, ще раз ретельно перемішати.
Розігріти сковороду, влити трохи олії. Викладати тісто ложкою, як на оладки. Смажити на вогні трохи нижче середнього до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Подавати теплими.
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