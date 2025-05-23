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Рецепт тіста на кефірі — м'яке, пишне та невагоме, як пух

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Дата публікації: 23 травня 2025 15:00
Універсальне тісто на кефірі, м’яке, повітряне та підходить до всього — рецепт
Тісто на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Це тісто стане улюбленим у вашій кухні — його легко приготувати, воно завжди виходить м’яким, пухким і неймовірно ніжним. З нього можна готувати практично все — від пиріжків до коржиків, не використовуючи жодних складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 5 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонна кислота — 1/3 ч. л.;
  • борошно — 600 г.

Спосіб приготування

Усі продукти мають бути кімнатної температури — це критично для отримання м’якого та еластичного тіста. У глибоку миску влити кефір, додати сіль та олію.

рецепт тіста на кефірі
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо в борошно всипати соду та лимонну кислоту, ретельно перемішати — таким чином сода погаситься, а тісто не матиме неприємного присмаку. Додати суху суміш до кефіру й замісити м’яке, податливе тісто — спочатку в мисці, потім на столі.

рецепт універсального тіста на кефірі
Готове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто покласти назад у миску, накрити харчовою плівкою й залишити хоча б на 15–20 хвилин, щоб відпочило.

Для чого використовувати це тісто 

Це тісто — справжній універсальний варіант. З нього можна готувати пиріжки, коржики, кекси, бісквіти, пампушки, як у духовці, так і на сковороді. Виходить завжди м’яким і повітряним.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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