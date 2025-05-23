Універсальне тісто на кефірі, м’яке, повітряне та підходить до всього — рецепт

Рецепт тіста на кефірі — м'яке, пишне та невагоме, як пух
Це тісто стане улюбленим у вашій кухні — його легко приготувати, воно завжди виходить м’яким, пухким і неймовірно ніжним. З нього можна готувати практично все — від пиріжків до коржиків, не використовуючи жодних складних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 5 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонна кислота — 1/3 ч. л.;
- борошно — 600 г.
Спосіб приготування
Усі продукти мають бути кімнатної температури — це критично для отримання м’якого та еластичного тіста. У глибоку миску влити кефір, додати сіль та олію.
Окремо в борошно всипати соду та лимонну кислоту, ретельно перемішати — таким чином сода погаситься, а тісто не матиме неприємного присмаку. Додати суху суміш до кефіру й замісити м’яке, податливе тісто — спочатку в мисці, потім на столі.
Готове тісто покласти назад у миску, накрити харчовою плівкою й залишити хоча б на 15–20 хвилин, щоб відпочило.
Для чого використовувати це тісто
Це тісто — справжній універсальний варіант. З нього можна готувати пиріжки, коржики, кекси, бісквіти, пампушки, як у духовці, так і на сковороді. Виходить завжди м’яким і повітряним.
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