Универсальное тесто на кефире, мягкое, воздушное и подходит ко всему — рецепт

Рецепт теста на кефире — мягкое, пышное и невесомое, как пух
Это тесто станет любимым в вашей кухне — его легко приготовить, оно всегда получается мягким, пышным и невероятно нежным. Из него можно готовить практически все — от пирожков до лепешек, не используя никаких сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 5 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
- мука — 600 г.
Способ приготовления
Все продукты должны быть комнатной температуры — это критично для получения мягкого и эластичного теста. В глубокую миску влить кефир, добавить соль и растительное масло.
Отдельно в муку всыпать соду и лимонную кислоту, тщательно перемешать — таким образом сода погасится, а тесто не будет иметь неприятного привкуса. Добавить сухую смесь к кефиру и замесить мягкое, податливое тесто — сначала в миске, потом на столе.
Готовое тесто положить обратно в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить хотя бы на 15-20 минут, чтобы отдохнуло.
Для чего использовать это тесто
Это тесто — настоящий универсальный вариант. Из него можно готовить пирожки, лепешки, кексы, бисквиты, пончики, как в духовке, так и на сковороде. Получается всегда мягким и воздушным.
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