Универсальное тесто на кефире, мягкое, воздушное и подходит ко всему — рецепт

Тесто на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Это тесто станет любимым в вашей кухне — его легко приготовить, оно всегда получается мягким, пышным и невероятно нежным. Из него можно готовить практически все — от пирожков до лепешек, не используя никаких сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 5 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1/3 ч. л.;

мука — 600 г.

Способ приготовления

Все продукты должны быть комнатной температуры — это критично для получения мягкого и эластичного теста. В глубокую миску влить кефир, добавить соль и растительное масло.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно в муку всыпать соду и лимонную кислоту, тщательно перемешать — таким образом сода погасится, а тесто не будет иметь неприятного привкуса. Добавить сухую смесь к кефиру и замесить мягкое, податливое тесто — сначала в миске, потом на столе.

Готовое тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто положить обратно в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить хотя бы на 15-20 минут, чтобы отдохнуло.

Для чего использовать это тесто

Это тесто — настоящий универсальный вариант. Из него можно готовить пирожки, лепешки, кексы, бисквиты, пончики, как в духовке, так и на сковороде. Получается всегда мягким и воздушным.

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