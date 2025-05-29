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Главная Рецепты "Ленивые" пирожки с яйцом и луком по рецепту бабушки Марии

"Ленивые" пирожки с яйцом и луком по рецепту бабушки Марии

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Дата публикации 29 мая 2025 15:00
Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком на кефире — бабушкин рецепт, не требующий мороки
"Ленивые" пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые пирожки по рецепту бабушки Марии — настоящий клад для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не имеет времени на долгое замешивание и лепку. Воздушное тесто на кефире, простая, но всегда актуальная начинка из вареных яиц и зеленого лука, золотистая корочка без лишнего жира — все это готовится на сковороде буквально за полчаса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца отварные — 4 шт.;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • соль — щепотка.

Для теста:

  • кефир — 0,5 л (теплый);
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л;
  • мука — примерно 3 стакана (ориентироваться на консистенцию теста, которое должно быть густым).

Для жарки:

  • масло — для сковороды.

Способ приготовления

Нарезать вареные яйца кубиками, добавить мелко нарезанный зеленый лук и щепотку соли. Перемешать — начинка готова.

Ліниві пиріжки з яйцем та цибулею за рецептом бабусі Марії
Зеленый лук и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Для теста налить теплый кефир в миску, добавить соль, сахар и перемешать венчиком. Постепенно добавить просеянную муку, замешать густое тесто, которое медленно сползает с ложки. Вмешать в тесто начинку из яиц и лука. Добавить соду, еще раз тщательно перемешать.

Смачні ліниві пиріжки з яйцем та цибулею за рецептом бабусі Марії
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, влить немного масла. Выкладывать тесто ложкой, как на оладьи. Жарить на огне чуть ниже среднего до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавать теплыми.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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