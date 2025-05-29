Грузинский салат с грецкими орехами и зеленью — освежающая летняя закуска с ярким соусом

"Грузинский салат" — рецепт летней новинки на закуску
Этот грузинский салат — настоящий взрыв свежести и вкуса, который идеально подходит для летней жары или легкого ужина. Сочные овощи, большое количество ароматной зелени, пикантный соус с грецкими орехами и специями — все это создает впечатление ресторанного блюда, которое можно легко приготовить дома за считанные минуты. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность, легкость и насыщенный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры — 4 шт.;
- огурцы — 4 шт.;
- сладкий болгарский перец — 1 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- базилик — 30 г;
- кинза — 50 г;
- зеленый лук — 30 г;
- острый перец — 1 шт. (по желанию);
- масло — 20-30 мл.;
- соль — по вкусу.
Для соуса:
- грецкие орехи — 70-100 г;
- уксус винный или яблочный — 2 ст. л.;
- вода — немного;
- чеснок — 2 зуб;
- хмели-сунели — 1 ч. л.
Для подачи:
- помидоры черри — по желанию;
- базилик — несколько веточек.
Способ приготовления
Нарезать помидоры пополам, огурцы и сладкий перец — кубиками, красный лук — полукольцами. Мелко нарезать базилик, кинзу, зеленый лук и острый перец, если используется.
Для соуса в чашу блендера положить грецкие орехи, добавить уксус, немного воды, чеснок и хмели-сунели. Измельчить до однородной массы. Добавить соус к овощам, заправить солью и маслом, хорошо перемешать.
Украсить салат половинками помидоров черри и веточками базилика перед подачей.
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