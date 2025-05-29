Грузинский салат с грецкими орехами и зеленью — освежающая летняя закуска с ярким соусом

"Грузинский салат". Фото: gospodynka.com.ua

Этот грузинский салат — настоящий взрыв свежести и вкуса, который идеально подходит для летней жары или легкого ужина. Сочные овощи, большое количество ароматной зелени, пикантный соус с грецкими орехами и специями — все это создает впечатление ресторанного блюда, которое можно легко приготовить дома за считанные минуты. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность, легкость и насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

помидоры — 4 шт.;

огурцы — 4 шт.;

сладкий болгарский перец — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

базилик — 30 г;

кинза — 50 г;

зеленый лук — 30 г;

острый перец — 1 шт. (по желанию);

масло — 20-30 мл.;

соль — по вкусу.

Для соуса:

грецкие орехи — 70-100 г;

уксус винный или яблочный — 2 ст. л.;

вода — немного;

чеснок — 2 зуб;

хмели-сунели — 1 ч. л.

Для подачи:

помидоры черри — по желанию;

базилик — несколько веточек.

Способ приготовления

Нарезать помидоры пополам, огурцы и сладкий перец — кубиками, красный лук — полукольцами. Мелко нарезать базилик, кинзу, зеленый лук и острый перец, если используется.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса в чашу блендера положить грецкие орехи, добавить уксус, немного воды, чеснок и хмели-сунели. Измельчить до однородной массы. Добавить соус к овощам, заправить солью и маслом, хорошо перемешать.

Готовый салат Фото: gospodynka.com.ua

Украсить салат половинками помидоров черри и веточками базилика перед подачей.

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