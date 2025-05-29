Грузинський салат з волоськими горіхами та зеленню — освіжаюча літня закуска з яскравим соусом

"Грузинський салат" — рецепт літньої новинки на закуску
Цей грузинський салат — справжній вибух свіжості й смаку, який ідеально підходить для літньої спеки або легкої вечері. Соковиті овочі, велика кількість ароматної зелені, пікантний соус з волоськими горіхами та спецій — усе це створює враження ресторанної страви, яку можна легко приготувати вдома за лічені хвилини. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність, легкість і насичений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори — 4 шт.;
- огірки — 4 шт.;
- солодкий болгарський перець — 1 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- базилік — 30 г;
- кінза — 50 г;
- зелена цибуля — 30 г;
- гострий перець — 1 шт. (за бажанням);
- олія — 20–30 мл;
- сіль — на смак.
Для соусу:
- волоські горіхи — 70–100 г;
- оцет винний або яблучний — 2 ст. л.;
- вода — трішки;
- часник — 2 зуб.;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.
Для подачі:
- помідори чері — за бажанням;
- базилік — кілька гілочок.
Спосіб приготування
Нарізати помідори навпіл, огірки та солодкий перець — кубиками, червону цибулю — півкільцями. Дрібно нарізати базилік, кінзу, зелену цибулю та гострий перець, якщо використовується.
Для соусу в чашу блендера покласти волоські горіхи, додати оцет, трохи води, часник і хмелі сунелі. Подрібнити до однорідної маси. Додати соус до овочів, заправити сіллю й олією, добре перемішати.
Прикрасити салат половинками помідорів чері та гілочками базиліка перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів
Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти.
Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.
Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.
Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.
Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.
Читайте Новини.LIVE!