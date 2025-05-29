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"Грузинський салат" — рецепт літньої новинки на закуску

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Дата публікації: 29 травня 2025 12:00
Грузинський салат з волоськими горіхами та зеленню — освіжаюча літня закуска з яскравим соусом
"Грузинський салат". Фото: gospodynka.com.ua

Цей грузинський салат — справжній вибух свіжості й смаку, який ідеально підходить для літньої спеки або легкої вечері. Соковиті овочі, велика кількість ароматної зелені, пікантний соус з волоськими горіхами та спецій — усе це створює враження ресторанної страви, яку можна легко приготувати вдома за лічені хвилини. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність, легкість і насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 4 шт.;
  • огірки — 4 шт.;
  • солодкий болгарський перець — 1 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • базилік — 30 г;
  • кінза — 50 г;
  • зелена цибуля — 30 г;
  • гострий перець — 1 шт. (за бажанням);
  • олія — 20–30 мл;
  • сіль — на смак.

Для соусу:

  • волоські горіхи — 70–100 г;
  • оцет винний або яблучний — 2 ст. л.;
  • вода — трішки;
  • часник — 2 зуб.;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Для подачі:

  • помідори чері — за бажанням;
  • базилік — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Нарізати помідори навпіл, огірки та солодкий перець — кубиками, червону цибулю — півкільцями. Дрібно нарізати базилік, кінзу, зелену цибулю та гострий перець, якщо використовується.

Грузинський салат, рецепт літньої новинки на закуску
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу в чашу блендера покласти волоські горіхи, додати оцет, трохи води, часник і хмелі сунелі. Подрібнити до однорідної маси. Додати соус до овочів, заправити сіллю й олією, добре перемішати.

Смачний грузинський салат, рецепт літньої новинки на закуску
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити салат половинками помідорів чері та гілочками базиліка перед подачею.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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