Грузинський салат з волоськими горіхами та зеленню — освіжаюча літня закуска з яскравим соусом

"Грузинський салат". Фото: gospodynka.com.ua

Цей грузинський салат — справжній вибух свіжості й смаку, який ідеально підходить для літньої спеки або легкої вечері. Соковиті овочі, велика кількість ароматної зелені, пікантний соус з волоськими горіхами та спецій — усе це створює враження ресторанної страви, яку можна легко приготувати вдома за лічені хвилини. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність, легкість і насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

помідори — 4 шт.;

огірки — 4 шт.;

солодкий болгарський перець — 1 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

базилік — 30 г;

кінза — 50 г;

зелена цибуля — 30 г;

гострий перець — 1 шт. (за бажанням);

олія — 20–30 мл;

сіль — на смак.

Для соусу:

волоські горіхи — 70–100 г;

оцет винний або яблучний — 2 ст. л.;

вода — трішки;

часник — 2 зуб.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Для подачі:

помідори чері — за бажанням;

базилік — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Нарізати помідори навпіл, огірки та солодкий перець — кубиками, червону цибулю — півкільцями. Дрібно нарізати базилік, кінзу, зелену цибулю та гострий перець, якщо використовується.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу в чашу блендера покласти волоські горіхи, додати оцет, трохи води, часник і хмелі сунелі. Подрібнити до однорідної маси. Додати соус до овочів, заправити сіллю й олією, добре перемішати.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити салат половинками помідорів чері та гілочками базиліка перед подачею.

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