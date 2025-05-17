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Салат "Міністерський" — можна готувати цілий рік і не набридне

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Дата публікації: 17 травня 2025 12:00
Салат Міністерський з куркою, яйцями та сиром — універсальний варіант на кожен день і свято
Салат "Міністерський". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — один із тих, який ніколи не набридає: ніжна курка, яйця, свіжі огірки та пікантна маринована цибулька створюють ідеальний баланс смаку. Смакує однаково добре і на обід, і на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка варена — 2 половинки;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.;
  • цибуля зелена — пучок;
  • сир твердий — 100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Для маринованої цибулі:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • оцет — 3–4 ст. л.;
  • вода — 150 мл;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватись мінімум на 2 години.

смачний салат Міністерський
Огірки та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця та огірки нарізати кубиком і викласти у велику миску. Курячу грудку нарізати шматочками такого ж розміру.

рецепт смачного салата Міністерський
Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Злити маринад з цибулі й додати її до салату. Зелений лук подрібнити й теж висипати в миску.

простий рецепт салата Міністерський
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, посолити, поперчити і добре перемішати. Вийде поживно, соковито і дуже апетитно — смакує і щодня, і на свята.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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