Салат Міністерський з куркою, яйцями та сиром — універсальний варіант на кожен день і свято

Салат "Міністерський" — можна готувати цілий рік і не набридне
Цей салат — один із тих, який ніколи не набридає: ніжна курка, яйця, свіжі огірки та пікантна маринована цибулька створюють ідеальний баланс смаку. Смакує однаково добре і на обід, і на святковому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка варена — 2 половинки;
- яйця варені — 4 шт.;
- огірок свіжий — 1–2 шт.;
- цибуля зелена — пучок;
- сир твердий — 100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Для маринованої цибулі:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- оцет — 3–4 ст. л.;
- вода — 150 мл;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватись мінімум на 2 години.
Яйця та огірки нарізати кубиком і викласти у велику миску. Курячу грудку нарізати шматочками такого ж розміру.
Сир натерти на великій тертці. Злити маринад з цибулі й додати її до салату. Зелений лук подрібнити й теж висипати в миску.
Заправити салат майонезом, посолити, поперчити і добре перемішати. Вийде поживно, соковито і дуже апетитно — смакує і щодня, і на свята.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів
Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно всього 4 інгредієнти.
Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.
Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.
Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.
Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.
Читайте Новини.LIVE!