Салат Міністерський з куркою, яйцями та сиром — універсальний варіант на кожен день і свято

Салат "Міністерський". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — один із тих, який ніколи не набридає: ніжна курка, яйця, свіжі огірки та пікантна маринована цибулька створюють ідеальний баланс смаку. Смакує однаково добре і на обід, і на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряча грудка варена — 2 половинки;

яйця варені — 4 шт.;

огірок свіжий — 1–2 шт.;

цибуля зелена — пучок;

сир твердий — 100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

сіль, перець — на смак.

Для маринованої цибулі:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

оцет — 3–4 ст. л.;

вода — 150 мл;

сіль — 0,5 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватись мінімум на 2 години.

Огірки та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця та огірки нарізати кубиком і викласти у велику миску. Курячу грудку нарізати шматочками такого ж розміру.

Зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на великій тертці. Злити маринад з цибулі й додати її до салату. Зелений лук подрібнити й теж висипати в миску.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат майонезом, посолити, поперчити і добре перемішати. Вийде поживно, соковито і дуже апетитно — смакує і щодня, і на свята.

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