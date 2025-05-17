Салат Министерский с курицей, яйцами и сыром — универсальный вариант на каждый день и праздник

Салат "Министерский". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — один из тех, который никогда не надоедает: нежная курица, яйца, свежие огурцы и пикантный маринованный лук создают идеальный баланс вкуса. Подходит одинаково хорошо и на обед, и на праздничный стол.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриная грудка вареная — 2 половинки;

яйца вареные — 4 шт.;

огурец свежий — 1-2 шт.;

лук зеленый — пучок;

сыр твердый — 100 г;

майонез — 3-4 ст. л;

соль, перец — по вкусу.

Для маринованного лука:

лук репчатый — 1 шт.;

уксус — 3-4 ст. л.;

вода — 150 мл.;

соль — 0,5 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Оставить мариноваться минимум на 2 часа.

Огурцы и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца и огурцы нарезать кубиком и выложить в большую миску. Куриную грудку нарезать кусочками такого же размера.

Зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на крупной терке. Слить маринад с лука и добавить его к салату. Зеленый лук измельчить и тоже высыпать в миску.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Получится питательно, сочно и очень аппетитно — подходит и ежедневно, и на праздники.

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