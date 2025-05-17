Салат Министерский с курицей, яйцами и сыром — универсальный вариант на каждый день и праздник

Салат "Министерский" — можно готовить круглый год и не надоест
Этот салат — один из тех, который никогда не надоедает: нежная курица, яйца, свежие огурцы и пикантный маринованный лук создают идеальный баланс вкуса. Подходит одинаково хорошо и на обед, и на праздничный стол.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриная грудка вареная — 2 половинки;
- яйца вареные — 4 шт.;
- огурец свежий — 1-2 шт.;
- лук зеленый — пучок;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — 3-4 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Для маринованного лука:
- лук репчатый — 1 шт.;
- уксус — 3-4 ст. л.;
- вода — 150 мл.;
- соль — 0,5 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
Лук нарезать мелким кубиком, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Оставить мариноваться минимум на 2 часа.
Яйца и огурцы нарезать кубиком и выложить в большую миску. Куриную грудку нарезать кусочками такого же размера.
Сыр натереть на крупной терке. Слить маринад с лука и добавить его к салату. Зеленый лук измельчить и тоже высыпать в миску.
Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Получится питательно, сочно и очень аппетитно — подходит и ежедневно, и на праздники.
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