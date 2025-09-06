Лучшие осенние фильмы и мультфильмы - что посмотреть с семьей вечером

Семья вместе смотрит кино. Фото: freepik.com

Когда температура на улице начинает снижаться, а дни становятся короче — это прекрасная возможность собраться вместе с детьми и насладиться лентами с осенним настроением. От плохого настроения и усталости не останется ни следа.

Подборкой осенних лент поделился Collider.

Семья Аддамсов (1991)

То что надо после завершения сериала Тима Бертона "Венздей" с Дженной Ортегой, который бьет рекорды на Netflix. Игра Кристины Риччи в роли Венздей просто завораживает. В 11 лет, Риччи смогла характер и социопатические наклонности маленькой ведьмочки.

Энола Холмс (2020)

Лента рассказывает о жизни Энолы Холмс — решительной и настойчивой младшей сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса. Героиня пытается основать собственное детективное агентство и берется за дело о пропавшей девушке которая вскоре перерастает в гораздо большую и коварную аферу.

Проклятие Бридж-Холлоу (2022)

Говард переезжает с семьей в маленький и живописный городок Бридж-Холлоу. Когда семья обустраивается, они замечают, что их новые соседи увлекаются украшением дома к Хэллоуину. Со временем в их доме начинают происходить странные вещи. Говард должен сотрудничать со своей дочерью Сидни (Прия Фергюсон), чтобы выяснить, как снять проклятие с их нового жилья.

Перелет (2023)

Мультфильм рассказывает трогательную историю семьи уток, которые пытаются вместе мигрировать. Животные помогают друг другу преодолевать вызовы как внутри своей группы, так и в окружающем мире. "Перелет" получил специальную награду от Common Sense Media как мультфильм, который подходят для семейного просмотра.

