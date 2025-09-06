Відео
4 сімейних стрічки з осінньою атмосферою

4 сімейних стрічки з осінньою атмосферою

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 20:07
Кращі осінні фільми та мультфільми — що подивитись з родиною ввечері
Родина разом дивиться кіно. Фото: freepik.com

Коли температура на вулиці починає знижуватися, а дні стають коротшими — це чудова можливість зібратися разом з дітьми та насолодитися стрічками з осіннім настроєм. Від поганого настрою та втоми не залишиться ні сліду.

Підбіркою осінніх стрічок поділився Collider.

Читайте також:

Родина Адамсів (1991)

Те що треба після завершення серіалу Тіма Бертона "Венздей" з Дженною Ортегою, який б'є рекорди на Netflix. Гра Крістіни Річчі в ролі Венздей просто зачаровує. В 11 років, Річчі змогла характер і соціопатичні нахили маленької відьмочки.

Енола Голмс (2020)

Стрічка розповідає прожиття Еноли Холмс — рішучої та наполегливої молодшої сестри знаменитого детектива Шерлока Холмса. Героїня намагається заснувати власне детективне агентство і береться за справу про зниклу дівчину яка незабаром переростає у набагато більшу та підступнішу аферу.

Прокляття Брідж-Голлоу (2022)

Говард переїжджає з родиною до маленького і мальовничого містечка Брідж-Холлоу. Коли сім'я облаштовується, вони помічають, що їхні нові сусіди захоплюються прикрашанням оселі до Гелловіна. З часом в їх будинку починають відбуватися дивні речі. Говард має співпрацювати зі своєю дочкою Сідні (Прія Фергюсон), щоб з'ясувати, як зняти прокляття з їхнього нового житла.

 

Переліт (2023)

Мультфільм розповідає зворушливу історію сім'ї качок, які намагаються разом мігрувати. Тварини допомагають одна одній долати виклики як всередині своєї групи, так і в навколишньому світі. "Переліт" отримав спеціальну нагороду від Common Sense Media як мультфільм, який підходять для сімейного перегляду.

фільм родина мультфільми Серіал "Венздей" комедія
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
