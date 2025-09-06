Кращі осінні фільми та мультфільми — що подивитись з родиною ввечері

Родина разом дивиться кіно. Фото: freepik.com

Коли температура на вулиці починає знижуватися, а дні стають коротшими — це чудова можливість зібратися разом з дітьми та насолодитися стрічками з осіннім настроєм. Від поганого настрою та втоми не залишиться ні сліду.

Підбіркою осінніх стрічок поділився Collider.

Реклама

Читайте також:

Родина Адамсів (1991)

Те що треба після завершення серіалу Тіма Бертона "Венздей" з Дженною Ортегою, який б'є рекорди на Netflix. Гра Крістіни Річчі в ролі Венздей просто зачаровує. В 11 років, Річчі змогла характер і соціопатичні нахили маленької відьмочки.

Енола Голмс (2020)

Стрічка розповідає прожиття Еноли Холмс — рішучої та наполегливої молодшої сестри знаменитого детектива Шерлока Холмса. Героїня намагається заснувати власне детективне агентство і береться за справу про зниклу дівчину яка незабаром переростає у набагато більшу та підступнішу аферу.

Прокляття Брідж-Голлоу (2022)

Говард переїжджає з родиною до маленького і мальовничого містечка Брідж-Холлоу. Коли сім'я облаштовується, вони помічають, що їхні нові сусіди захоплюються прикрашанням оселі до Гелловіна. З часом в їх будинку починають відбуватися дивні речі. Говард має співпрацювати зі своєю дочкою Сідні (Прія Фергюсон), щоб з'ясувати, як зняти прокляття з їхнього нового житла.

Переліт (2023)

Мультфільм розповідає зворушливу історію сім'ї качок, які намагаються разом мігрувати. Тварини допомагають одна одній долати виклики як всередині своєї групи, так і в навколишньому світі. "Переліт" отримав спеціальну нагороду від Common Sense Media як мультфільм, який підходять для сімейного перегляду.

Netflix показав трейлер 3-го сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні", де події обертатимуться навколо карти Джокера.

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою.

4 серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

Українські прем'єри вересня, 3 фільми, які виходять у кіно.

Культові фільми жахів, які варто переглянути.