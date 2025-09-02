Відео
Головна Кіно Що дивитися на Netflix у вересні — гучні прем'єри

Що дивитися на Netflix у вересні — гучні прем'єри

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:24
Нові серіали Netflix — що подивитись ввечері
Кадр з серіалу "Венздей". Фото: netflix.com

Хоча вересень продовжує радувати нас теплом, ранки вже по-справжньому пахнуть осінню. Це ідеальна пора, що закутатись в плед, заварити собі чаю та насолоджуватися цікавими серіалами.

Підбіркою вересневих прем'єр на Netflix поділився Collider

Читайте також:

"Венздей"

Друга частина другого сезону "Венздей" завершилася на найцікавішому моменті, залишивши фанатів у напрузі. Вже завтра, 3 вересня,  Netflix поверне улюблених персонажів з минулого, подарує ще більше загадок та здивує сюжетними лініями.

"Ти і все інше"

Серіал розповідає складну історію двох найкращих подруг, чиї життя були тісно пов'язані з дитинства. На кожному етапі — від школи, університету, закоханості до ревнощів і образи — ми спостерігаємо за жіночою дружбою, якою вона є — ніжною, і водночас болючою. Прем'єра — 12 вересня.

Чорний кролик

Захопливий трилер з Джудом Лоу та Джейсоном Бейтманом у головних ролях. Він розповідає про ресторатора, чиї амбіції щодо успіху раптово опиняються під загрозою, коли його безрозсудний брат повертається до Нью-Йорка. Через борги головний герой вимушений орієнтуватися у кримінальному світі міста, наражаючи своє життя на небезпеку. Серіал виходить 18 вересня.

Бункер мільярдерів

Захоплююча драма від творців серіалу "Паперовий будинок" розповість історію двох сімей зі складним минулим, які змушені співіснувати в розкішному притулку, побудованому для того, щоб витримати глобальну катастрофу. У міру зростання напруженості та загрози конфлікту зовні, близькість не тільки викриває найтемніші сімейні таємниці, але й створює несподівані союзи.

Netflix показав трейлер 3-го сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні", де події обертатимуться навколо карти Джокера.

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою

Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий", яка розповідає історію зірки настільного тенісу.

Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

5 кінофраншиз, які не поступаються "Зоряним війнам".

серіал Netflix осінь закордонні зірки Серіал "Венздей"
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
