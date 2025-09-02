Видео
Главная Кино Что смотреть на Netflix в сентябре —громкие премьеры

Что смотреть на Netflix в сентябре —громкие премьеры

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:24
Новые сериалы Netflix - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Венздей". Фото: netflix.com

Хотя сентябрь продолжает радовать нас теплом, утро уже по-настоящему пахнет осенью. Это идеальная пора, чтобы закутаться в плед, заварить себе чаю и наслаждаться интересными сериалами.

Подборкой сентябрьских премьер на Netflix поделился Collider.

"Венздей"

Вторая часть второго сезона "Венздей" завершилась на самом интересном моменте, оставив фанатов в напряжении. Уже завтра, 3 сентября, Netflix вернет любимых персонажей из прошлого, подарит еще больше загадок и удивит сюжетными линиями.

"Ты и все остальное"

Сериал рассказывает сложную историю двух лучших подруг, чьи жизни были тесно связаны с детства. На каждом этапе — от школы, университета, влюбленности до ревности и обиды — мы наблюдаем за женской дружбой, какой она есть — нежной, и в то же время болезненной. Премьера - 12 сентября.

Черный кролик

Захватывающий триллер с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом в главных ролях. Он рассказывает о рестораторе, чьи амбиции относительно успеха внезапно оказываются под угрозой, когда его безрассудный брат возвращается в Нью-Йорк. Из-за долгов главный герой вынужден ориентироваться в криминальном мире города, подвергая свою жизнь опасности. Сериал выходит 18 сентября.

Бункер миллиардеров

Захватывающая драма от создателей сериала "Бумажный дом" расскажет историю двух семей со сложным прошлым, которые вынуждены сосуществовать в роскошном убежище, построенном для того, чтобы выдержать глобальную катастрофу. По мере роста напряженности и угрозы конфликта снаружи, близость не только разоблачает самые темные семейные тайны, но и создает неожиданные союзы.

сериал Netflix осень зарубежные звезды Сериал "Уэнздей"
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
