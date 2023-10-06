Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 октября 2023

Поле подсолнечника. Фото: kstp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт зерна из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными проблемами в результате войны с Россией и блокады черноморских портов, по которым ранее осуществлялось почти 90% отправок этой продукции на мировые рынки. В связи с этим Украина вынуждена просматривать маршруты и направления экспорта зерна, ориентируясь на западные границы и порты вдоль реки Дунай. Кроме того, Греция выразила готовность предложить альтернативный маршрут для транзита украинских зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис. Это предложение было высказано греческим министром иностранных дел Йоргосом Герапетритисом в рамках состоявшейся на этой неделе в Киеве неформальной встречи глав МИД стран Европейского союза.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 6 октября.

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По состоянию на 6 октября средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 10369 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 6 октября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни достаточно сильно выросла. Так, в четверг, 28 сентября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 9906 грн. С тех пор цена росла несколько раз: 29 сентября — до 10048 грн; 30 сентября — до 10196 грн; 3 октября — до 10294 грн; 4 октября — до 10365 грн; 5 октября — до 10369 грн. Сейчас цена за тонну подсолнечника наибольшая за недельный период.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина, благодаря своему благоприятному климату, занимает ведущую позицию среди мировых производителей подсолнечника. Стоимость одной тонны подсолнечника сильно зависит от глобальных цен на подсолнечное масло, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота превышают объемы экспорта семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут значительно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложений. Трейдеры, покупающие подсолнечник на полях, обычно используют автотранспорт для доставки. Стоимость бензина и логистика также оказывают существенное влияние на конечную цену продукции.

Кроме того, следует учесть, что Украина находится в состоянии войны с РФ. Разрушение российскими войсками портов на черноморском побережье привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала существенное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, значительно влияя на глобальные цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс , кукуруза и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.