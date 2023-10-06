Ціни на зернові в Україні станом на 6 жовтня 2023

Поле соняшнику. Фото: kstp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт зерна з України у 2023 році зіткнувся із серйозними проблемами внаслідок війни з Росією і блокади чорноморських портів, якими раніше здійснювалося майже 90% відправок цієї продукції на світові ринки. У зв'язку з цим Україна змушена переглядати маршрути та напрямки експорту зерна, орієнтуючись на західні кордони та порти вздовж річки Дунай. Крім того, Греція висловила готовність запропонувати альтернативний маршрут для транзиту українських зернових через свої північні порти — Салоніки та Олександруполіс. Ця пропозиція була висловлена грецьким міністром закордонних справ Йоргосом Герапетрітісом у рамках неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського союзу, яка відбулася цього тижня у Києві.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 6 жовтня.

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Станом на 6 жовтня середня ціна на соняшник в Україні становить 10 369 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 6 жовтня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів досить сильно зросла. Так, у четвер, 28 вересня, середня вартість тонни соняшнику становила 9906 грн. З того часу ціна зростала декілька разів: 29 вересня — до 10048 грн; 30 вересня — до 10196 грн; 3 жовтня — до 10294 грн; 4 жовтня — до 10365 грн; 5 жовтня — до 10369 грн. Наразі ціна за тонну соняшнику є найбільшою за тижневий період.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна завдяки своєму сприятливому клімату займає провідну позицію серед світових виробників соняшнику. Вартість однієї тонни соняшника сильно залежить від глобальних цін на олію, оскільки обсяги експорту соняшнику та шроту перевищують обсяги експорту насіння соняшника.

Ціни на соняшник також можуть значно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозицій. Трейдери, які купують соняшник на полях, зазвичай використовують автотранспорт для його доставки. Вартість бензину та логістика також надають значний вплив на кінцеву ціну продукції.

Крім того, варто врахувати, що Україна перебуває у стані війни с РФ. Руйнування російськими військами портів на чорноморському узбережжі призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також суттєво вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, значно впливаючи на глобальні ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.