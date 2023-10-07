Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 октября 2023

Уборка пшеницы. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение оказало значительное влияние на экспорт зерновых культур из Украины. Наша страна давно известна как один из крупнейших мировых поставщиков зерновых. Однако сейчас Украина столкнулась с блокадой своих морских портов в Черном море со стороны Российской Федерации, что привело к значительному снижению объемов экспорта. К примеру, в сентябре 2023 года объем экспорта украинского зерна морским и речным транспортом составил 2,4 миллиона тонн. Следует отметить, что около 99% этого объема экспорта было осуществлено через порты на реке Дунай.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 7 октября.

Читайте также:

По состоянию на 7 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 068 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 7 октября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько упала. Так, в субботу, 30 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4 132 грн и впоследствии упала сначала до 4 122 грн, а затем и вовсе упала до своего недельного минимума 4 066 грн за тонну. Впоследствии цена немного выросла, но уже 6 октября упала до 4 068 грн. Сейчас цена за тонну пшеницы всего на две гривны выше самой меньшей за недельный период.

Недельная динамика цен на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу управляются несколькими ключевыми факторами. Один из таких факторов — объем урожая пшеницы в текущем сезоне, что влияет на доступность и стоимость этой зерновой культуры на рынке. Если урожай большой, то цены обычно снижаются, а при его дефиците цены поднимаются.

Однако цены на пшеницу также подвержены сильному влиянию конкурентной обстановки на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут оказывать существенное влияние на спрос и предложение, что в свою очередь отражается на ценах. Также стоимость других видов зерновых влияет на цены на пшеницу, поскольку покупатели и производители могут переключаться между разными видами зерновых в зависимости от их стоимости и доступности.

Сохраняемые на складах запасы пшеницы также могут повлиять на динамику рынка. Эти запасы используются для уравновешивания спроса и предложения в течение сезона.

Кроме того, следует учитывать, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия на территории Украины оказывают сильное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение России значительно сократило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в этой стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, кукуруза и подсолнечник.

Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.