Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 октября 2023

Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница в октябре
Российское вторжение оказало значительное влияние на экспорт зерновых культур из Украины. Наша страна давно известна как один из крупнейших мировых поставщиков зерновых. Однако сейчас Украина столкнулась с блокадой своих морских портов в Черном море со стороны Российской Федерации, что привело к значительному снижению объемов экспорта. К примеру, в сентябре 2023 года объем экспорта украинского зерна морским и речным транспортом составил 2,4 миллиона тонн. Следует отметить, что около 99% этого объема экспорта было осуществлено через порты на реке Дунай.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 7 октября.
По состоянию на 7 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 068 грн за тонну вместе с НДС.
При этом цена на пшеницу за последние дни несколько упала. Так, в субботу, 30 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4 132 грн и впоследствии упала сначала до 4 122 грн, а затем и вовсе упала до своего недельного минимума 4 066 грн за тонну. Впоследствии цена немного выросла, но уже 6 октября упала до 4 068 грн. Сейчас цена за тонну пшеницы всего на две гривны выше самой меньшей за недельный период.
Как формируются цены на пшеницу в Украине
Цены на пшеницу управляются несколькими ключевыми факторами. Один из таких факторов — объем урожая пшеницы в текущем сезоне, что влияет на доступность и стоимость этой зерновой культуры на рынке. Если урожай большой, то цены обычно снижаются, а при его дефиците цены поднимаются.
Однако цены на пшеницу также подвержены сильному влиянию конкурентной обстановки на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут оказывать существенное влияние на спрос и предложение, что в свою очередь отражается на ценах. Также стоимость других видов зерновых влияет на цены на пшеницу, поскольку покупатели и производители могут переключаться между разными видами зерновых в зависимости от их стоимости и доступности.
Сохраняемые на складах запасы пшеницы также могут повлиять на динамику рынка. Эти запасы используются для уравновешивания спроса и предложения в течение сезона.
Кроме того, следует учитывать, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия на территории Украины оказывают сильное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение России значительно сократило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в этой стране.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, кукуруза и подсолнечник.
Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.