Ціни на зернові в Україні станом на 7 жовтня 2023

Збирання пшениці. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення значно вплинуло на експорт зернових культур з України. Наша країна давно відома як один із найбільших світових постачальників зернових. Однак наразі Україна зіткнулася з блокадою своїх морських портів у Чорному морі з боку Російської Федерації, що призвело до значного зниження обсягів експорту. Наприклад, у вересні 2023 року обсяг експорту українського зерна морським та річковим транспортом становив 2,4 мільйона тонн. Слід зазначити, що майже 99% цього обсягу експорту було здійснено через порти на річці Дунай.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 7 жовтня.

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Станом на 7 жовтня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 068 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 7 жовтня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо впала. Так, у субботу, 30 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 4 132 грн і згодом впала спочатку до 4 122 грн, а потім і зовсім впала до свого тижневого мінімуму у 4 066 грн за тонну. Згодом ціна трохи зросла, але вже 6 жовтня впала до 4 068 гривень. Наразі ціна за тонну пшениці лише на дві гривні більше від найменшої за тижневий період.

Тижнева динаміка цін на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю керуються кількома ключовими факторами. Один з таких факторів — обсяг урожаю пшениці у поточному сезоні, і це впливає на доступність і вартість цієї зернової на ринку. Якщо врожай великий, то ціни зазвичай знижуються, а при його дефіциті ціни піднімаються.

Однак ціни на пшеницю також схильні до сильного впливу конкурентної обстановки на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть суттєво впливати на попит і пропозицію, що своєю чергою відбивається на цінах. Також вартість інших видів зернових впливає на ціни на пшеницю, оскільки покупці та виробники можуть перемикатися між різними видами зернових залежно від їхньої вартості та доступності.

Запаси пшениці, що зберігаються на складах, також можуть вплинути на динаміку ринку. Ці запаси використовуються для врівноваження попиту та пропозиції протягом сезону.

Крім того, слід враховувати, що важливим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна з Росією. Військові дії на території України сильно впливають на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення Росії значно скоротило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції в цій країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та соняшник.

Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.