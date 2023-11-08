Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 ноября 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: shine.cn

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров кукурузы в мире. Китай, Румыния и Испания являются основными импортерами. Тем не менее, война с Россией негативно повлияла на экспорт кукурузы. Блокирование портов в Черном море, а также повреждение инфраструктуры и повышение рисков безопасности для судов, перевозящих кукурузу, привело к существенному уменьшению объема экспрорта из Украины. По причинам, указанным выше, объем экспорта зерновых, зернобобовых и муки из Украины в настоящее время сократился на 31% по сравнению с 2022 годом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 8 ноября.

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На 8 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4354 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 8 ноября. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу практически постоянно росла. Так, во вторник, 31 октября, средняя стоимость тонны кукурузы составила 4063 грн. К пятнице, 3 ноября, цена на кукурузу в Украине выросла до 4321 гривен за тонну, но уже на следующий день немного упала — до 4307 грн. Такая цена на эту культуру продержалась несколько дней и во вторник, 7 ноября, выросла до своего недельного максимума в 4354 грн. Стоимость одной тонны кукурузы держится на этом уровне по сей день.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние различных факторов, включая уровень урожая, спрос, предложение и мировые тарифы на этот вид зерна.

Уровень урожайности кукурузы зависит от климатических условий, плодородия почв, методов возделывания и других факторов. Неблагоприятные события, такие как засухи или сильные дожди, могут уменьшить урожай, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется внутренним потреблением, объемом экспорта и мировыми ценами на зерно. Кроме того, цены испытывают влияние политических изменений, колебаний валютных курсов и изменений в тарифах на экспорт и импорт.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и мировом рынке продолжают ощущать влияние блокады морских портов Украины со стороны России, что привело к уменьшению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция негативно отражается на сельскохозяйственных предприятиях и земельных ресурсах, что также влияет на уровень урожайности страны.

Важно отметить, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающийся второй год конфликт с Россией.

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