Ціни на зернові в Україні станом на 28 жовтня 2023

Поле сої. Фото: asihiyield.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, Україна продовжує залишатися одним із найбільших світових постачальників зерна. Експорт зернових культур — сої, пшениці, ячменю, кукурудзи та інших — був важливим елементом української економіки. Проте війна призвела до значного скорочення експорту зернових із країни. Основною причиною цього скорочення є блокада морських портів України російським флотом, що, за оцінками, спричинило заблокування приблизно 20 мільйонів тонн зерна в українських портах. Проте, незважаючи на складну ситуацію, в Україні вже посіяно близько 5 мільйонів гектарів озимих культур, що становить 94% від планового показника.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 жовтня.

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Станом на 28 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 13 828 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 28 жовтня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на сою упродовж останніх днів тільки зростала. Так, у п'ятницю, 20 жовтня, середня вартість тонни сої становила 13 592 грн і згодом зросла спочатку до 13 724 грн, потім до 13 757 грн. З середи, 25 жовтня, ціна на сою зросла до 13 800 грн, а з четверга, 26 жовтня, — до 13 823 грн за тонну. Наразі ціна є максимальною за тиждень.

Як формуються ціни на сою в Україні

Поточна ціна на сою в Україні зазнає впливу багатьох факторів, включаючи світову економічну ситуацію та політичний контекст. Вона також залежить від обсягу експорту, місцевих закупівельних цін, витрат на транспортування та загальної ситуації на світовому ринку. Іншими важливими факторами, що впливають на формування цін, є витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію, насіння та коливання валютних курсів.

Проте варто зазначити, що конфлікт з Росією негативно вплинув на ціни на сою в Україні. Окупація російських військ українських територій призвела до руйнування сільськогосподарських угідь та серйозних проблем у логістиці, що знизило пропозицію сої на ринку.

Важливо також відзначити, що незважаючи на довгострокову війну, Україна, як і раніше, залишається одним із найбільших світових виробників та експортерів сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.