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Цены на зерно в Украине. Сколько стоит соя в октябре

30 октября 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 октября 2023
Поле сои. Фото: asihiyield.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украина продолжает оставаться одним из самых крупных мировых поставщиков зерна. Экспорт зерновых культур — сои, пшеницы, ячменя, кукурузы и других — был важным элементом украинской экономики. Однако война привела к значительному сокращению экспорта зерновых из страны. Основной причиной этого сокращения является блокада морских портов Украины российским флотом, что, по оценкам, привело к блокированию примерно 20 миллионов тонн зерна в украинских портах. Однако несмотря на сложную ситуацию, в Украине уже посеяно около 5 миллионов гектаров озимых культур, что составляет 94% планового показателя.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 28 октября.

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По состоянию на 28 октября средняя цена на сою в Украине составляет 13 828 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 28 октября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на сою за последние дни только росла. Так, в пятницу, 20 октября, средняя стоимость тонны сои составила 13 592 грн и впоследствии выросла сначала до 13 724 грн, затем до 13 757 грн. Со среды, 25 октября, цена на сою выросла до 13 800 грн, а с четверга, 26 октября — до 13 823 грн за тонну. Сейчас цена явлется максимальной за неделю.

Как формируются цены на сою в Украине

Текущая цена на сою в Украине испытывает влияние многих факторов, включая мировую экономическую ситуацию и политический контекст. Она также зависит от объема экспорта, местных закупочных цен, расходов на транспортировку и общей ситуации на мировом рынке. Другими важными факторами, влияющими на формирование цен, являются расходы на сельскохозяйственную технику, топливо, амортизацию, семена и колебания валютных курсов.

Однако следует отметить, что конфликт с Россией негативно повлиял на цены на сою в Украине. Оккупация российских войск украинских территорий привела к разрушению сельскохозяйственных угодий и серьезным проблемам в логистике, что снизило предложение сои на рынке.

Важно также отметить, что, несмотря на долгосрочную войну, Украина по-прежнему остается одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственных продуктов, включая зерно.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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