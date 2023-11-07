Ціни на зернові в Україні станом на 7 листопада 2023

Трактор у полі соняшників. Фото: pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших світових експортерів зернових. Однак у зв'язку з російським вторгненням наразі відбувається серйозне зменшення експорту зернових. Росія блокує українські порти у Чорноморському басейні, які відіграють важливу роль у виведенні значної частини зернової продукції на світовий ринок. В той же час наземні маршрути мають обмеження пропускної здатності і не можуть повноцінно замінити морські. Крім того, нещодавно десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні пункти перетину кордону з Україною. Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, який існував до початку російського вторгнення в Україну.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 7 липня.

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Станом на 7 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 11 444 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 7 липня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у понеділок, 30 жовтня, середня вартість тонни соняшнику становила 11 205 гривень. Потім ціна на цей вид зернових зросла спочатку до 11 302 грн, а потім до 11 358 грн. Згодом вона підвищилась ще більше: вже у субботу, 4 листопада, вона становила 11 444 грн за тонну. Це становить максимальну ціну за тижневий період. Така вартість соняшника тримається і сьогодні, 7 листопада.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна завдяки своєму сприятливому клімату посідає провідне становище серед світових виробників соняшнику. Однак вартість однієї тонни соняшника значно залежить від глобальних цін на соняшникову олію, оскільки обсяги експорту олії та шроту суттєво перевищують обсяги експорту насіння соняшника.

Ціни на соняшник можуть сильно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозиції. Трейдери, які купують соняшник на полях, зазвичай використовують автотранспорт для доставки, і вартість палива та логістики істотно впливає на підсумкову вартість продукції.

Необхідно також врахувати, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорноморському узбережжі, спричинене діями російських збройних сил, призвело до нестачі українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також дуже вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що сильно вплинуло на світові ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.