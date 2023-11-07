Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 ноября 2023 года

Трактор в поле подсолнечника. Фото: pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерновых. Однако в связи с российским вторжением происходит серьезное уменьшение экспорта зерновых. Россия блокирует украинские порты в Черноморском бассейне, которые играют немаловажную роль в выводе значительной части зерновой продукции на мировой рынок. Вместе с тем наземные маршруты имеют ограничение пропускной способности и не могут полноценно заменить морские. Кроме того, недавно десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных пункта пересечения границы с Украиной. Участники блокады требуют введения коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и сокращения их количества до уровня, существовавшего до начала российского вторжения в Украину.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 7 июля.

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По состоянию на 7 июля средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 11444 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 7 июля. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни несколько выросла. Так, в понедельник, 30 октября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 11205 гривен. Затем цена на этот вид зерновых выросла сначала до 11302 грн, а затем до 11358 грн. Впоследствии она повысилась еще больше: уже в субботу, 4 ноября, она составила 11444 грн за тонну. Это составляет максимальную цену за недельный период. Такая стоимость подсолнечника держится и сегодня, 7 ноября.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина благодаря своему благоприятному климату занимает ведущее положение среди мировых производителей подсолнечника. Однако стоимость одной тонны подсолнечника значительно зависит от глобальных цен на подсолнечное масло, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота существенно превышают объемы экспорта семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут сильно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложения. Трейдеры, покупающие подсолнечник на полях, обычно используют автотранспорт для доставки, и стоимость топлива и логистики оказывает существенное влияние на итоговую стоимость продукции.

Следует также учесть, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черноморском побережье, вызванное действиями российских вооруженных сил, привело к нехватке украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала большое влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сильно повлияло на мировые цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.