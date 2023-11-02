Ціни на зернові в Україні станом на 2 листопада 2023

Збирання кукурудзи. Фото: agro-tm

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна займає одну з провідних позицій у світі з експорту кукурудзи. У 2022 році обсяг експорту кукурудзи з України становив 33,1 мільйона тонн, що становило 12,4% від загального світового експорту цього продукту. Головними напрямками експорту української кукурудзи є Китай, Туреччина, Єгипет та країни Європейського Союзу. Проте війна Росією негативно вплинула на експорт кукурудзи з України. Внаслідок бойових дій зменшилася посівна площа під зернові та виникли серйозні проблеми з логістикою. У маркетинговому році 2023-2024 експорт зерна з України скоротився на 30% порівняно з попереднім сезоном. На 28 жовтня 2023 року Україна відправила за кордон 8,72 мільйона тонн зерна, тоді як на ту саму дату у попередньому сезоні обсяг експорту становив 12,34 мільйона тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 2 листопада.

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Станом на 2 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4 103 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 2 листопада. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу невпинно зростала. Так, у середу, 25 листопада, середня вартість тонни кукурудзи становила 3 934 грн. Потім ціна на цей вид зернових зросла спочатку до 3 973 грн, а згодом — до 4 003 грн за тонну. Така ціна на цю культуру протрималась кілька днів і підвищилась ще більше. Вже у вівторок, 31 жовтня, вона становила 4 063 грн за тонну. Свого тижневого максимуму 4 103 грн вона досягла у середу, 1 листопада, і тримається на цьому рівні до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають змін під впливом різноманітних факторів, включаючи рівень урожаю, попит, пропозицію та світові тарифи на зерно.

Рівень врожайності кукурудзи тісно пов'язаний з кліматичними умовами, родючістю ґрунтів, методами обробітку землі та іншими факторами, що впливають. Несприятливі погодні явища, такі як посухи чи сильні дощі, можуть зменшити врожай, що призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту та світовими цінами на зерно. Додатковий вплив на ціни мають політичні зміни, коливання валютних курсів та зміни в тарифах на експорт та імпорт.

Нині ціни на кукурудзу в Україні та світі продовжують відчувати вплив блокади морських портів України, що призвело до зниження обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція негативно вплинула на сільськогосподарські господарства та землі, що також позначається на рівні врожайності в країні.

Необхідно зазначити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на війну з Росією, що йде другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.