Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соняшник у жовтні

Збирання соняшнику. Фото: dny.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна — один із провідних світових постачальників зернових. Наша країна експортує пшеницю, кукурудзу, ячмінь та інші культури. Але через вторгнення Росії та блокаду портів у Чорне море обсяг експорту зернових з України зменшився на 20%. Наразі Україна активно шукає альтернативні маршрути для експорту зерна, включаючи використання портів на Дунаї та розробку логістичних маршрутів через країни Європи. Тим не менш, з початку нового маркетингового року (2023/2024) Україна експортувала 8,72 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. У поточному маркетинговому році, що розпочався з 7 липня, Україна вже відправила на експорт 4,4 мільйона тонн пшениці, 669 тисяч тонн ячменю та 3,53 мільйона тонн кукурудзи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 31 жовтня.

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Станом на 31 жовтня середня ціна на соняшник в Україні становить 11 205 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 31 жовтня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у понеділок, 23 жовтня, середня вартість тонни соняшнику становила 10 878 гривень. Потім ціна на цей вид зернових зросла спочатку до 10 944 грн, а потім до 10 948 грн. Згодом вона підвищилась ще більше, вже у п'ятницю, 27 жовтня, вона становила 11 056 грн за тонну, а згодом піднялась до 11 205 грн. Наразі ціна є максимальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна завдяки своєму сприятливому клімату займає вигідне становище серед глобальних виробників соняшнику. При цьому вартість однієї тонни соняшника сильно залежить від світових цін на олію, оскільки обсяги експорту олії та шроту суттєво перевищують обсяги експорту насіння соняшника.

Ціни на соняшник можуть значно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозицій. Трейдери, які купують соняшник на полях, зазвичай використовують автотранспорт для доставки, і вартість палива та логістики істотно впливає на підсумкову вартість продукції.

Необхідно також враховувати, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорноморському узбережжі, спричинене діями російських збройних сил, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також дуже вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що сильно вплинуло на світові ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.