Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в октябре

Уборка подсолнечника. Фото: dny.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерновых. Наша страна экспортирует пшеницу, кукурузу, ячмень и другие культуры. Но из-за вторжения России и блокады портов в Черное море объем экспорта зерновых из Украины уменьшился на 20%. Украина активно ищет альтернативные маршруты для экспорта зерна, включая использование портов на Дунае и разработку логистических маршрутов через страны Европы. Тем не менее, с начала нового маркетингового года (2023/2024) Украина экспортировала 8,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В текущем маркетинговом году, начавшемся с 7 июля, Украина уже отправила на экспорт 4,4 миллиона тонн пшеницы, 669 тысяч тонн ячменя и 3,53 миллиона тонн кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 31 октября.

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По состоянию на 31 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 11 205 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 31 октября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни несколько выросла. Так, в понедельник, 23 октября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 10878 гривен. Затем цена на этот вид зерновых выросла сначала до 10944 грн, а затем до 10948 грн. Впоследствии она повысилась еще больше, уже в пятницу, 27 октября, она составила 11 056 грн за тонну, а впоследствии поднялась до 11 205 грн. Сейчас цена является максимальной за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина, благодаря своему благоприятному климату, занимает выгодное положение среди глобальных производителей подсолнечника. При этом стоимость одной тонны подсолнечника сильно зависит от мировых цен на подсолнечное масло, поскольку объемы экспорта подсолнечного масла и шрота существенно превышают объемы экспорта семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут значительно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложений. Трейдеры, покупающие подсолнечник на полях, обычно используют автотранспорт для доставки, и стоимость топлива и логистики оказывает существенное влияние на итоговую стоимость продукции.

Следует также учитывать, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черноморском побережье, вызванное действиями российских вооруженных сил, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала большое влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сильно повлияло на мировые цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.