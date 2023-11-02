Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 ноября 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: agro-tm

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает одну из ведущих позиций в мире по экспорту кукурузы. В 2022 году объем экспорта кукурузы из Украины составил 33,1 миллиона тонн, что составило 12,4% общего мирового экспорта этого продукта. Главными направлениями экспорта украинской кукурузы являются Китай, Турция, Египет и страны Европейского Союза. Тем не менее, война Россией негативно повлияла на экспорт кукурузы из Украины. В результате боевых действий уменьшилась посевная площадь под зерновые и возникли серьезные проблемы с логистикой. В маркетинговом году 2023-2024 экспорт зерна из Украины сократился на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. На 28 октября 2023 года Украина отправила за границу 8,72 миллиона тонн зерна, в то время как на ту же дату в предыдущем сезоне объем экспорта составил 12,34 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 2 ноября.

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По состоянию на 2 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4 103 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 2 ноября. Фото: tripoli.land

В течение последней недели цена на кукурузу постоянно росла. Так, в среду, 25 ноября, средняя стоимость тонны кукурузы составила 3 934 гривен. Затем цена на этот вид зерновых выросла сначала до 3 973 грн, а впоследствии — до 4 003 грн за тонну. Такая цена на эту культуру продержалась несколько дней и повысилась еще больше. Уже во вторник, 31 октября, она составила 4 063 грн за тонну. Своего недельного максимума 4 103 грн она достигла в среду, 1 ноября, и держится на этом уровне по сей день.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине меняются под влиянием различных факторов, включая уровень урожая, спрос, предложение и мировые тарифы на зерно.

Уровень урожайности кукурузы тесно связан с климатическими условиями, плодородием почв, методами возделывания земли и другими влияющими факторами. Неблагоприятные явления, такие как засухи или сильные дожди, могут уменьшить урожай, что приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется уровнем внутреннего потребления, объемами экспорта и мировыми ценами на зерно. Дополнительное влияние на цены оказывают политические изменения, колебания валютных курсов и изменения в тарифах на экспорт и импорт.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и в мире продолжают ощущать влияние блокады морских портов Украины, что привело к снижению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция оказала негативное влияние на сельскохозяйственные хозяйства и земли, что также сказывается на уровне урожайности в стране.

Необходимо отметить, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на уходящую второй год войну с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.