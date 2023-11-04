Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує ячмінь у листопаді

Збирання ячменю. Фото: zaodessu.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна – один із провідних постачальників ячменю у світовому експорті. У маркетинговому році 2021-2022 країна експортувала 5,747 мільйонів тонн ячменю, що склало 11,6% від світового експорту. Основними покупцями українського ячменю були Китай, Туреччина та Саудівська Аравія. Проте війна в Україні серйозно вплинула на експорт ячменю із країни. Головні труднощі, з якими стикаються українські експортери, включають блокування портів на Чорному морі — основного маршруту експорту ячменю з України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 4 листопада.

Читайте також:

Станом на 4 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 3568 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 4 листопада. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів значно зросла. Так, у п'ятницю, 27 жовтня, середня вартість тонни ячменю становила 2541 грн. Згодом ціна впала до свого тижневого мінімуму у 2440 грн за тонну. На цьому рівні вона трималась до четверга, 2 листопада. Далі ціна на цю зернову культуру почала зростати. Свого тижневого максимуму — 3568 грн за тону — вона сягнула у четверг, 3 листопада. На цій позначці ціна на ячмінь тримається і до цього часу.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Вторгнення Росії в Україну тісно пов'язало ціноутворення на зерновы з військовими подіями в країні. Незважаючи на те, що Україна залишається одним із провідних світових постачальників ячменю, військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Іншими основними факторами, що впливають на ціни, є:

Погодні умови, такі як посухи та повені. Вони можуть негативно вплинути на врожай ячменю, що, своєю чергою, впливає на його доступність на ринку.

Дисбаланс між попитом та пропозицією може спричинити коливання цін як вгору, так і вниз.

Глобальні події, такі як посуха чи поганий врожай в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати інтерес до експорту з України.

Економічні умови, включаючи інфляцію та безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.

Зміни валютного курсу можуть вплинути на ціни на імпорт та експорт ячменю, що позначиться на ринкових цінах.

Важливо наголосити, що Україна продовжує вести повномасштабну війну протягом уже двох років, незважаючи на це, вона, як і раніше, залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.