Ціни на зернові в Україні станом на 3 листопада 2023

Збирання пшениці. Фото: rbk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів пшениці у світі. Основними імпортерами української пшениці є Єгипет, Туреччина, Китай та Індія. Російське вторгнення дуже вплинуло на експорт зернових з країни. Через блокаду портів на Чорному морі Україна збільшила експорт через залізничні та автомобільні маршрути. Крім того, продовжується рух гуманітарними коридорами у Чорному морі. Так, нещодавно з порту "Південний" вийшов черговий балкер, завантажений зерном.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 листопада.

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Станом на 3 листопада середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 317 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів різко зросла. Так, в період з четверга, 26 жовтня, по вівторок, 31 жовтня, середня вартість тонни пшениці коливалась в межах від 4 113 грн до 4 117 грн за тонну. При цьому уже з 1 листопада ціна на цю культуру зросла до 4 182 грн, а згодом і до 4 317 грн за тонну. Наразі ціна є максимальною за тижневий період.

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю визначаються різними внутрішніми та зовнішніми факторами. Внутрішні чинники включають врожайність пшениці: чим вища врожайність, тим більше продукції надходить до ринку, що автоматично знижує ціни. Якість пшениці також відіграє роль у формуванні цін — продукція високої якості коштує дорожче. Попит на пшеницю також впливає на ціну — підвищений попит піднімає ціни.

Зовнішні чинники також мають значний вплив. Несприятливі погодні умови можуть знизити врожайність, що призводить до підвищення цін. Політичні події, такі як війни та санкції, можуть порушити логістику та торгівлю, також підвищуючи ціни. Економічні чинники, включаючи зростання інфляції, можуть збільшити ціни на всі товари, включаючи пшеницю.

На сьогодні ціни на пшеницю залишаються високими через кілька факторів, включаючи війну в Україні, що знижує експорт, несприятливі погодні умови в деяких країнах, що зменшили врожайність, та зростання інфляції у різних країнах. Прогнозується, що ціни на пшеницю залишатимуться високими у найближчому майбутньому.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.