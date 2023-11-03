Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года

Уборка пшеницы. Фото: rbk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы в мире. Основными импортерами пшеницы являются Египет, Турция, Китай и Индия. Российское вторжение оказало большое влияние на экспорт зерновых из страны. Из-за блокады портов на Черном море Украина увеличила экспорт через железнодорожные и автомобильные маршруты. Кроме того, продолжается движение по гуманитарным коридорам в Черном море. Так, недавно из порта "Южный" вышел очередной балкер, загруженный зерном.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 ноября.

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По состоянию на 3 ноября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 317 грн за тонну вместе с НДС.

Цена на пшеницу за последние дни резко возросла. Так, в период с четверга, 26 октября, по вторник, 31 октября, средняя стоимость тонны пшеницы колебалась в пределах от 4 113 грн до 4 117 грн за тонну. При этом уже с 1 ноября цена на эту культуру выросла до 4 182 грн, а впоследствии и до 4 317 грн за тонну. Сейчас цена является максимальной за недельный период.

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу определяются разными внутренними и внешними факторами. Внутренние факторы включают урожайность пшеницы: чем выше урожайность, тем больше продукции поступает на рынок, что автоматически снижает цены. Качество пшеницы также играет роль в формировании цен — продукция высокого качества стоит дороже. Спрос на пшеницу также влияет на цену — повышенный спрос поднимает цены.

Внешние факторы также оказывают значительное влияние. Неблагоприятные погодные условия могут снизить урожайность, что приводит к повышению цен. Политические события, такие как войны и санкции, могут нарушить логистику и торговлю, также повышая цены. Экономические факторы, включая рост инфляции, могут увеличить цены на товары, включая пшеницу.

В настоящее время цены на пшеницу остаются высокими из-за нескольких факторов, включая войну в Украине, снижающую экспорт, неблагоприятные погодные условия в некоторых странах, которые уменьшили урожайность, и рост инфляции в разных странах. Прогнозируется, что цены на пшеницу будут оставаться высокими в ближайшем будущем.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.