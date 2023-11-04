Цены на зерно в Украине. Сколько стоит ячмень в ноябре

Уборка ячменя. Фото: zaodessu.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина — один из ведущих поставщиков ячменя в мировом экспорте. В маркетинговом году 2021-2022 страна экспортировала 5,747 миллиона тонн ячменя, что составило 11,6% от мирового экспорта. Основными покупателями украинского ячменя были Китай, Турция и Саудовская Аравия. Тем не менее, война в Украине серьезно повлияла на экспорт ячменя из страны. Главные трудности, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, включают блокировку портов на Черном море — основной маршрут экспорта ячменя из Украины.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 4 ноября.

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По состоянию на 4 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3568 грн. за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 4 ноября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни значительно возросла. Так, в пятницу, 27 октября, средняя стоимость тонны ячменя составила 2541 грн. Впоследствии цена упала до своего недельного минимума в 2440 грн за тонну. На этом уровне она держалась до четверга, 2 ноября. Дальше цена на эту зерновую культуру стала расти. Своего недельного максимума — 3568 грн за тонну — она достигла в четверг, 3 ноября. На этой отметке цена на ячмень держится и по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Вторжение России в Украину тесно связало ценообразование на зерновые с военными событиями в стране. Несмотря на то, что Украина остается одним из ведущих мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Другими основными факторами, влияющими на цены, являются:

Погодные условия, такие как засухи и наводнения. Они могут негативно повлиять на урожай ячменя, что в свою очередь влияет на его доступность на рынке.

Дисбаланс между спросом и предложением может привести к колебаниям цен как вверх, так и вниз.

Глобальные события, такие как засуха или плохой урожай в других странах, могут поднимать мировые цены и повышать интерес к экспорту из Украины.

Экономические условия, включая инфляцию и безработицу, могут также влиять на цены на ячмень.

Изменения валютного курса могут повлиять на цены на импорт и экспорт ячменя, что отразится на рыночных ценах.

Важно отметить, что Украина продолжает вести полномасштабную войну уже два года, несмотря на это, она по-прежнему остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и кукурузы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.