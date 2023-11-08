Ціни на зернові в Україні станом на 8 листопада 2023

Збирання кукурудзи. Фото: shine.cn

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів кукурудзи у світі. Китай, Румунія та Іспанія є її основними імпортерами. Проте війна з Росією негативно вплинула на експорт кукурудзи. Блокування портів у Чорному морі, а також пошкодження інфраструктури та підвищення ризиків безпеки для суден, що перевозять кукурудзу, призвели до суттєвого зменшення об'єму експрорту з України. З причин, зазначених вище, обсяг експорту зернових, зернобобових та борошна з України нині скоротився на 31% порівняно з 2022 роком.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 8 листопада.

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Станом на 8 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4354 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 8 листопада. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу практично постійно зростала. Так, у вівторок, 31 жовтня, середня вартість тонни кукурудзи становила 4063 грн. До п'ятниці, 3 листопада, ціна на кукурузу в Україні зросла до 4321 гривень за тонну, але вже наступного дня трохи впала — до 4307 грн. Така ціна на цю культуру протрималась кілька днів і у вівторок, 7 листопада, зросла до свого тижневого максимум у 4354 грн. Вартість одніє тонни кукурузи тримається на цьому рівні до сьогоднні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу різноманітних факторів, включаючи рівень урожаю, попит, пропозицію та світові тарифи на цей вид зерна.

Рівень врожайності кукурудзи залежить від кліматичних умов, родючості грунтів, методів обробки та інших факторів. Несприятливі події, такі як посухи або сильні дощі, можуть зменшити врожай, що своєю чергою спричиняє підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається внутрішнім споживанням, обсягами експорту та світовими цінами на зерно. Крім того, ціни зазнають впливу політичних змін, коливань валютних курсів та змін у тарифах на експорт та імпорт.

Наразі ціни на кукурудзу в Україні та світовому ринку продовжують відчувати вплив блокади морських портів України з боку Росії, що призвело до зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція негативно позначається на сільськогосподарських підприємствах та земельних ресурсах, що також впливає на рівень урожайності у країні.

Важливо зазначити, що Україна продовжує залишатися одним з провідних виробників і експортерів зерна у світі, попри конфлікт з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.