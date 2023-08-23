Цены на латунь в Украине: сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в августе

Лом латуни. Фото: irp.cdn-website.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, известный еще в древности. В Древнем Египте и Месопотамии из латуни делали украшения, посуду и другие предметы, а в Древнем Риме этот металл использовался для изготовления монет. Сегодня латунь продолжает широко использоваться в разных отраслях промышленности. Она является хорошим проводником тепла и электричества, а также обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, что делает ее очень полезным материалом. Латунь также используется в производстве ювелирных изделий, поскольку у нее красивый золотистый цвет и она может быть легко обработана.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг латуни в Украине в августе.

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Интересные факты о латуне

Латунь не встречается в природе в чистом виде. Она представляет собой сплав меди и цинка, а также может содержать другие элементы, такие как алюминий, олово, свинец, марганец и никель. Эти элементы добавляются для улучшения различных свойств латуни, таких как прочность, коррозионная стойкость, теплопроводность и электропроводность.

Цвет латуни зависит от количества содержащихся в ней элементов. Латунь с высоким содержанием цинка имеет желтый цвет, латунь с высоким содержанием меди имеет золотистый цвет, а латунь с высоким содержанием других элементов может иметь зеленоватый или даже коричневый цвет.

Часто из латуни делают гильзы стволов огнестрельного оружия. Латунь является более мягким металлом, чем сталь, и потому она меньше трения на оружейный ствол при выстреле. Это приводит к понижению количества механических повреждений ствола. Кроме того, латунь менее подвержена коррозии, чем сталь, что также продлевает срок службы ствола.

Зажигалки Zippo изготовлены из гальванизированной латуни. Гальваника — это процесс нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого металла для защиты его от коррозии. При зажигалках Zippo на латунь наносится узкий слой никеля. Это защищает латунь от ржавчины и других повреждений, а также придает зажигалке хороший блеск.

Есть особый рецепт латуни, который используется для изготовления бижутерии. Этот рецепт включает в себя медь, никель и алюминий. Алюминий придает латуни золотистый цвет, который очень похож на цвет золота 583 пробы. Кроме того, алюминий делает латунь более крепкой и долговечной, чем золото. Бижутерия, изготовленная из латуни с добавлением алюминия, очень популярна, потому что она смотрится как золото, но стоит гораздо дешевле. Кроме того, бижутерия из латуни очень крепкая и долговечная, поэтому она не теряет своего внешнего вида со временем.

Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и бронза — это распространенные сплавы, применяемые в изготовлении различных деталей, предметов интерьера и других изделий. При первом взгляде на них можно подумать, что они очень похожи. Тем не менее, существенные отличия в их структуре и свойствах, что также отражается на их стоимости. Поэтому при сдаче металлического лома в пункты приема важно заранее определить, какой металл перед вами во избежание неприятных неожиданностей в процессе приемки.

Существует несколько способов, как отличить латунь от бронзы:

Латунь имеет золотистый цвет, а у бронзы красновато-коричневый цвет. Однако цвет латуни и бронзы может изменяться в зависимости от количества легирующих элементов, содержащихся в сплаве. Если ударить по латуни или бронзе, латунь даст более звонкий звук, а бронза даст более глухой звук. Латунь не магнитится, а бронза может магнититься в зависимости от количества содержащегося в сплаве железа. Латунь более устойчива к коррозии, чем бронза.

На пунктах приема вторичного сырья принимают следующие виды латунного лома:

Кусковые отходы. Этот вид лома латуни является чистым металлом без посторонних примесей. Эта категория включает детали сантехнического оборудования размером не менее 50x50 мм, изделия из сортового металла и производственный брак.

Смешанный латунный лом. Этот вид представляет собой разнофракционное сырье, которое не сортируется перед отправкой на прием. Эта категория включает крупные производственные отходы, детали сантехнических конструкций и части проката.

Латунная стружка. Этот вид мелкофракционного лома лишен неметаллических примесей. В него включаются отходы, возникающие при производстве труб, секций радиаторов и аналогичных изделий.

Очищенная латунная проволока. Особенностью очищенной латунной проволоки является ее равномерное поперечное сечение. Диаметр провода не должен превышать 1,2 см.

Латунные радиаторы. Это элементы конструкции бытовых кондиционеров, сельскохозяйственной техники и двигателей внутреннего сгорания советских автомобилей.

Латунные трубы и трубки. Этот тип латунного металлолома, свободный от неметаллических примесей, включает в себя брак с завода, отработанные изделия и их остатки.

Подготовка латуни перед сдачей в пункты приема вторичного сырья поможет вам получить максимальную цену за ваш материал. Вот что нужно сделать:

Убедитесь, что латунь не содержит посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические элементы. Очистите латунь от этих материалов, если они находятся в изделиях.

Если на латуни имеются накипи, окисление или загрязнения, которые могут снизить качество сырья, попробуйте удалить их. Для этого можно использовать щетку, абразивные средства или специальные чистящие средства для металла.

Если у вас есть разные виды лома, разделите их на соответствующие категории в соответствии с требованиями пункта приема. К примеру, кусковые отходы, смешанный лом, стружка и так далее. Это поможет упростить процесс приемки и определения цены.

Если латунь представлена в виде длинных или больших деталей, которые можно разрезать на более мелкие куски без ущерба качеству, это может улучшить эффективность переработки и увеличить ценность вашего материала.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 120,3 до 159,9 грн

Винницкая область — от 121,7 до 154,7 грн

Волынская область — от 124,5 до 154,6 грн

Днепропетровская область — от 125,3 до 155,4 грн

Житомирская область — от 130,8 до 154,3 грн

Закарпатская область — от 121,2 до 155,5 грн

Запорожская область — от 135,8 до 153,5 грн

Ивано-Франковская область — от 121 до 154,8 грн

Кировоградская область — от 121,1 до 154,2 грн

Львовская область — от 125,2 до 153,5 грн

Николаевская область — от 130,3 до 154,3 грн

Одесская область — от 145,1 до 155,6 грн

Полтавская область — от 127,1 до 154,7 грн

Ровенская область — от 120 до 154,8 грн

Сумская область — от 121 до 154,7 грн

Тернопольская область — от 120,3 до 154,2 грн

Харьковская область — от 125,2 до 155,6 грн

Хмельницкая область — от 122,6 до 155 грн

Черкасская область — от 122,6 до 155 грн

Черновицкая область — от 123,9 до 153,6 грн

Черниговская область — от 125,8 до 155,2 грн