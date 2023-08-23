Цены на латунь в Украине: сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в августе
Латунь — это сплав меди и цинка, известный еще в древности. В Древнем Египте и Месопотамии из латуни делали украшения, посуду и другие предметы, а в Древнем Риме этот металл использовался для изготовления монет. Сегодня латунь продолжает широко использоваться в разных отраслях промышленности. Она является хорошим проводником тепла и электричества, а также обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, что делает ее очень полезным материалом. Латунь также используется в производстве ювелирных изделий, поскольку у нее красивый золотистый цвет и она может быть легко обработана.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг латуни в Украине в августе.
Интересные факты о латуне
Латунь не встречается в природе в чистом виде. Она представляет собой сплав меди и цинка, а также может содержать другие элементы, такие как алюминий, олово, свинец, марганец и никель. Эти элементы добавляются для улучшения различных свойств латуни, таких как прочность, коррозионная стойкость, теплопроводность и электропроводность.
Цвет латуни зависит от количества содержащихся в ней элементов. Латунь с высоким содержанием цинка имеет желтый цвет, латунь с высоким содержанием меди имеет золотистый цвет, а латунь с высоким содержанием других элементов может иметь зеленоватый или даже коричневый цвет.
Часто из латуни делают гильзы стволов огнестрельного оружия. Латунь является более мягким металлом, чем сталь, и потому она меньше трения на оружейный ствол при выстреле. Это приводит к понижению количества механических повреждений ствола. Кроме того, латунь менее подвержена коррозии, чем сталь, что также продлевает срок службы ствола.
Зажигалки Zippo изготовлены из гальванизированной латуни. Гальваника — это процесс нанесения тонкого слоя металла на поверхность другого металла для защиты его от коррозии. При зажигалках Zippo на латунь наносится узкий слой никеля. Это защищает латунь от ржавчины и других повреждений, а также придает зажигалке хороший блеск.
Есть особый рецепт латуни, который используется для изготовления бижутерии. Этот рецепт включает в себя медь, никель и алюминий. Алюминий придает латуни золотистый цвет, который очень похож на цвет золота 583 пробы. Кроме того, алюминий делает латунь более крепкой и долговечной, чем золото. Бижутерия, изготовленная из латуни с добавлением алюминия, очень популярна, потому что она смотрится как золото, но стоит гораздо дешевле. Кроме того, бижутерия из латуни очень крепкая и долговечная, поэтому она не теряет своего внешнего вида со временем.
Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья
Латунь и бронза — это распространенные сплавы, применяемые в изготовлении различных деталей, предметов интерьера и других изделий. При первом взгляде на них можно подумать, что они очень похожи. Тем не менее, существенные отличия в их структуре и свойствах, что также отражается на их стоимости. Поэтому при сдаче металлического лома в пункты приема важно заранее определить, какой металл перед вами во избежание неприятных неожиданностей в процессе приемки.
Существует несколько способов, как отличить латунь от бронзы:
- Латунь имеет золотистый цвет, а у бронзы красновато-коричневый цвет. Однако цвет латуни и бронзы может изменяться в зависимости от количества легирующих элементов, содержащихся в сплаве.
- Если ударить по латуни или бронзе, латунь даст более звонкий звук, а бронза даст более глухой звук.
- Латунь не магнитится, а бронза может магнититься в зависимости от количества содержащегося в сплаве железа.
- Латунь более устойчива к коррозии, чем бронза.
На пунктах приема вторичного сырья принимают следующие виды латунного лома:
- Кусковые отходы. Этот вид лома латуни является чистым металлом без посторонних примесей. Эта категория включает детали сантехнического оборудования размером не менее 50x50 мм, изделия из сортового металла и производственный брак.
- Смешанный латунный лом. Этот вид представляет собой разнофракционное сырье, которое не сортируется перед отправкой на прием. Эта категория включает крупные производственные отходы, детали сантехнических конструкций и части проката.
- Латунная стружка. Этот вид мелкофракционного лома лишен неметаллических примесей. В него включаются отходы, возникающие при производстве труб, секций радиаторов и аналогичных изделий.
- Очищенная латунная проволока. Особенностью очищенной латунной проволоки является ее равномерное поперечное сечение. Диаметр провода не должен превышать 1,2 см.
- Латунные радиаторы. Это элементы конструкции бытовых кондиционеров, сельскохозяйственной техники и двигателей внутреннего сгорания советских автомобилей.
- Латунные трубы и трубки. Этот тип латунного металлолома, свободный от неметаллических примесей, включает в себя брак с завода, отработанные изделия и их остатки.
Подготовка латуни перед сдачей в пункты приема вторичного сырья поможет вам получить максимальную цену за ваш материал. Вот что нужно сделать:
- Убедитесь, что латунь не содержит посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические элементы. Очистите латунь от этих материалов, если они находятся в изделиях.
- Если на латуни имеются накипи, окисление или загрязнения, которые могут снизить качество сырья, попробуйте удалить их. Для этого можно использовать щетку, абразивные средства или специальные чистящие средства для металла.
- Если у вас есть разные виды лома, разделите их на соответствующие категории в соответствии с требованиями пункта приема. К примеру, кусковые отходы, смешанный лом, стружка и так далее. Это поможет упростить процесс приемки и определения цены.
- Если латунь представлена в виде длинных или больших деталей, которые можно разрезать на более мелкие куски без ущерба качеству, это может улучшить эффективность переработки и увеличить ценность вашего материала.
Цены на латунь в Украине
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины в зависимости от вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 120,3 до 159,9 грн
Винницкая область — от 121,7 до 154,7 грн
Волынская область — от 124,5 до 154,6 грн
Днепропетровская область — от 125,3 до 155,4 грн
Житомирская область — от 130,8 до 154,3 грн
Закарпатская область — от 121,2 до 155,5 грн
Запорожская область — от 135,8 до 153,5 грн
Ивано-Франковская область — от 121 до 154,8 грн
Кировоградская область — от 121,1 до 154,2 грн
Львовская область — от 125,2 до 153,5 грн
Николаевская область — от 130,3 до 154,3 грн
Одесская область — от 145,1 до 155,6 грн
Полтавская область — от 127,1 до 154,7 грн
Ровенская область — от 120 до 154,8 грн
Сумская область — от 121 до 154,7 грн
Тернопольская область — от 120,3 до 154,2 грн
Харьковская область — от 125,2 до 155,6 грн
Хмельницкая область — от 122,6 до 155 грн
Черкасская область — от 122,6 до 155 грн
Черновицкая область — от 123,9 до 153,6 грн
Черниговская область — от 125,8 до 155,2 грн
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в быту — от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы, золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества. Кроме того, мы писали о ценах на чермет в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.