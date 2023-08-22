Ціни на алюміній в Україні 22 серпня 2023

Брухт алюмінію. Фото: energiaoltre.it

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — третій за поширеністю елемент у земній корі після кисню та кремнію. Він дуже легкий, міцний, стійкий до корозії та легко піддається обробці. Ці властивості роблять алюміній одним із найважливіших металів у сучасному світі. Він використовується у будівництві, транспорті та виготовлення упаковку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Наполеон III був першою людиною, яка використовувала алюмінієві столові прилади на офіційних заходах. Він вважав, що алюміній — це новий, сучасний метал, який символізуватиме його епоху. Алюміній був також дуже дорогим металом у той час, тому його використання було ще одним способом показати багатство та статус імператора.

Алюміній є одним із найважливіших матеріалів, що використовуються в Міжнародній космічній станції (МКС). Він використовується для виготовлення багатьох елементів станції, включаючи:

каркас станції;

сонячні панелі;

паливні баки;

двигуни;

системи життєзабезпечення;

інструменти та обладнання.

Алюміній є одним з основних компонентів багатьох дорогоцінних каменів, включаючи смарагди, рубіни, сапфіри та топази. У цих каменях алюміній знаходиться у формі оксиду, який є дуже твердим та стійким до корозії матеріалом. Оксид алюмінію також надає дорогоцінним каменям їхнього характерного кольору.

Алюміній у чистому вигляді у природі не зустрічається. Він завжди зустрічається у вигляді сполук, таких як оксид алюмінію, гідроксид алюмінію та хлорид алюмінію. Ці сполуки зустрічаються в різних гірських породах, мінералах та ґрунтах.

Для виробництва однієї тонни алюмінію потрібно близько 14 МВт-год електроенергії. Це еквівалентно споживання електроенергії домогосподарством протягом одного року. Більшість енергії, що використовується для виробництва алюмінію, витрачається на електроліз оксиду алюмінію — це процес, при якому електричний струм використовується для розщеплення оксиду алюмінію на алюміній та кисень.

Як правильно здавати алюміній

Вартість алюмінію при здачі на пунктах прийому вторинної сировини залежить від вмісту домішок та зовнішнього стану матеріалу. Наприклад, найбільш цінним вважається електротехнічний алюміній (проводи і кабелі, розподільні щити, реле) також значний прибуток можна отримати за алюмінієві профілі. З іншого боку, найменш цінні види алюмінієвого брухту — це звичайна стружка та алюмінієві банки.

Крім цього, для максимізації виторгу від продажу брухту важливо звернути увагу на стан матеріалу. Кожен вид алюмінієвого брухту має свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, на які слід звернути увагу.

Загальні рекомендації щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за типами та станом. Це допоможе отримати найкращі ціни, оскільки різні види алюмінію можуть мати різну вартість. Очищайте алюмінієвий брухт від зайвих домішок, таких як пластик та скло. Чим чистіший матеріал, тим вищі шанси на отримання більш високої ціни. Бажано самостійно очистити кабелі та дроти від ізоляції. Оскільки на переплавку відправляється чистий метал, тому полімерне або ткане обплетення буде зайвим і тільки збільшить вагу на етапі приймання, яку потім віднімуть від ваги самого металу. Найчастіше в пунктах прийому вторсировини це роблять не зовсім точно і не на користь того, хто здає метал. Також варто видалити сліди корозії. Алюміній, хоч і стійкий до іржавіння, може зберігати сліди забруднення від інших матеріалів. Уточніть у пункті прийому, чи є обмеження на мінімальну кількість металу для здавання. Іноді там можуть відмовити у прийомі невеликих обсягів металлу. Часто пункти прийому пропонують вигідніші умови для оптових постачальників. Розгляньте можливість накопичити брухт, а потім здати його оптом.

Ціни на алюміній в Україні

Ціни на 1 кг алюмінію (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 38,95 до 47,35 грн

Вінницька область — від 41,75 до 51,75 грн

Волинська область — від 39,3 до 48,7 грн

Дніпропетровська область — від 40,9 до 50,3 грн

Житомирська область — від 39,55 до 49,95 грн

Закарпатська область — від 40,05 до 49,45 грн

Запорізька область — від 41,15 до 50,55 грн

Івано-Франківська область — від 40,75 до 50,15 грн

Кіровоградська область — від 39,2 до 48,6 грн

Львівська область — від 40,35 до 49,75 грн

Миколаївська область — від 40,95 до 50,35 грн

Одеська область — від 40,65 до 50,05 грн

Полтавська область — від 41,1 до 50,5 грн

Рівненська область — від 40,85 до 50,25 грн

Сумська область — від 41,2 до 50,6 грн

Тернопільська область — від 39,35 до 48,75 грн

Харківська область — від 40,7 до 50,1 грн.

Хмельницька область — від 41,4 до 50,8 грн

Черкаська область — від 41,5 до 50,9 грн

Чернівецька область — від 40,2 до 49,6 грн

Чернігівська область — від 41,1 до 50,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у серпні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті — від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.