Цены на алюминий в Украине 22 августа 2023

Лом алюминия. Фото: energiaoltre.it

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — третий по распространенности элемент в земной коре, после кислорода и кремния. Он очень легкий, прочный, устойчив к коррозии и легко поддается обработке. Эти характеристики делают алюминий одним из важнейших металлов в современном мире. Он используется в строительстве, транспорте и изготовлении упаковки.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в августе.

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Интересные факты об алюминии

Наполеон III был первым человеком, использовавшим алюминиевые столовые приборы на официальных мероприятиях. Он считал, что алюминий — это новый, современный металл, символизирующий его эпоху. Алюминий был очень дорогим металлом в то время, поэтому его использование было еще одним способом показать богатство и статус императора.

Алюминий является одним из самых важных материалов, используемых в Международной космической станции (МКС). Он используется для изготовления многих элементов станции, включая:

каркас станции;

солнечные панели;

топливные баки;

двигатели;

системы жизнеобеспечения;

инструменты и оборудование.

Алюминий является одним из основных компонентов многих драгоценных камней, включая изумруды, рубины, сапфиры и топазы. В этих камнях алюминий находится в форме оксида, очень твердого и устойчивого к коррозии материала. Оксид алюминия также придает драгоценным камням их характерный цвет.

Алюминий в чистом виде в природе не встречается. Он всегда встречается в виде соединений, таких как оксид алюминия, гидроксид алюминия и хлорид алюминия. Эти соединения встречаются в разных горных породах, минералах и почвах.

Для производства одной тонны алюминия требуется около 14 МВт-ч электроэнергии. Это эквивалентно потреблению электроэнергии домохозяйством в течение одного года. Большинство энергии, используемой для производства алюминия, тратится на электролиз оксида алюминия — это процесс, при котором электрический ток используется для расщепления оксида алюминия на алюминий и кислород.

Как правильно сдавать алюминий

Стоимость алюминия при сдаче на пунктах приема вторсырья зависит от содержания примесей и внешнего состояния материала. Например, наиболее ценным считается электротехнический алюминий (провода и кабели, распределительные щиты, реле) и значительную прибыль можно получить за алюминиевые профили. С другой стороны, менее ценные виды алюминиевого лома — это обычная стружка и алюминиевые банки.

Кроме этого, для максимизации выручки от продажи лома важно обратить внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, на которые следует обратить внимание.

Общие рекомендации по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

Классифицируйте алюминиевый лом по типам и состоянию. Это поможет получить лучшие цены, поскольку разные виды алюминия могут иметь разную стоимость. Очищайте алюминиевый лом от лишних примесей, таких как пластик и стекло. Чем чище материал, тем выше шансы на получение более высокой цены. Желательно самостоятельно очистить кабели и провода от изоляции. На переплавку отправляется чистый металл, а потому полимерная или тканая оплетка будет лишне и только увеличит вес на этапе приемки, который затем отнимут от веса самого металла. Чаще всего в пунктах приема вторсырья это делают не совсем точно и не в пользу сдающего металл. Также следует удалить следы коррозии. Алюминий, хоть и устойчив к ржавению, может сохранять следы загрязнения от других материалов. Уточните в пункте приема, есть ли ограничения на минимальное количество принимаемого металла. Иногда там могут отказать в приеме небольших объемов металла. Часто пункты приема предлагают более выгодные условия для оптовых поставщиков. Рассмотрите возможность накопить металлолом, а затем сдать его оптом.

Цены на алюминий в Украине

Цены на 1 кг алюминия (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 38,95 до 47,35 грн

Винницкая область — от 41,75 до 51,75 грн

Волынская область — от 39,3 до 48,7 грн

Днепропетровская область — от 40,9 до 50,3 грн

Житомирская область — от 39,55 до 49,95 грн

Закарпатская область — от 40,05 до 49,45 грн

Запорожская область — от 41,15 до 50,55 грн

Ивано-Франковская область — от 40,75 до 50,15 грн

Кировоградская область — от 39,2 до 48,6 грн

Львовская область — от 40,35 до 49,75 грн

Николаевская область — от 40,95 до 50,35 грн

Одесская область — от 40,65 до 50,05 грн

Полтавская область — от 41,1 до 50,5 грн

Ровенская область — от 40,85 до 50,25 грн

Сумская область — от 41,2 до 50,6 грн

Тернопольская область — от 39,35 до 48,75 грн

Харьковская область — от 40,7 до 50,1 грн

Хмельницкая область — от 41,4 до 50,8 грн

Черкасская область — от 41,5 до 50,9 грн

Черновицкая область — от 40,2 до 49,6 грн

Черниговская область — от 41,1 до 50,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в августе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В эти непростые для каждого украинца времена сдачи металла могут быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы, золота и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.