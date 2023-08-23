Ціни на латунь в Україні: скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у серпні

Брухт латуні. Фото: irp.cdn-website.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, що був відомий ще в давнину. У Стародавньому Єгипті та Месопотамії з латуні робили прикраси, посуд та інші предмети, а у Стародавньому Римі цей метал використовувався для виготовлення монет. Сьогодні латунь продовжує широко використовуватись у різних галузях промисловості. Вона є хорошим провідником тепла та електрики, а також має високу міцність і стійкість до корозії, що робить її дуже корисним матеріалом. Латунь також використовується у виробництві ювелірних виробів, оскільки вона має красивий золотистий колір та може бути легко оброблена.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь не зустрічається у природі у чистому вигляді. Вона є сплавом міді та цинку, а також може містити інші елементи, такі як алюміній, олово, свинець, марганець та нікель. Ці елементи додаються для покращення різних властивостей латуні, таких як її міцність, корозійна стійкість, теплопровідність та електропровідність.

Колір латуні залежить від кількості елементів, що містяться в ній. Латунь із високим вмістом цинку має жовтий колір, латунь із високим вмістом міді має золотистий колір, а латунь із високим вмістом інших елементів може мати зеленуватий або коричневий колір.

Часто з латуні роблять гільзи стволів вогнепальної зброї. Латунь є більш м'яким металом, ніж сталь, і тому вона менш тертя на ствол зброї при пострілі. Це призводить до зниження кількості механічних пошкоджень ствола. Крім того, латунь менш схильна до корозії, ніж сталь, що також продовжує термін служби ствола.

Запальнички Zippo виготовлені із гальванізованої латуні. Гальваніка це процес нанесення тонкого шару металу на поверхню іншого металу для захисту його від корозії. При запальничках Zippo на латунь наноситься тонкий шар нікелю. Це захищає латунь від іржі та інших ушкоджень, а також надає запальничці гарного блиску.

Існує особливий рецепт латуні, який використовується для виготовлення біжутерії. Цей рецепт включає мідь, нікель і алюміній. Алюміній надає латуні золотистого кольору, який дуже схожий на колір золота 583 проби. Крім того, алюміній робить латунь більш міцною та довговічною, ніж золото. Біжутерія, виготовлена з латуні з додаванням алюмінію, дуже популярна, тому що вона виглядає як золото, але коштує набагато дешевше. Крім того, біжутерія з латуні дуже міцна та довговічна, тому вона не втрачає свого зовнішнього вигляду з часом.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Латунь та бронза – це поширені сплави, які застосовуються у виготовленні різноманітних деталей, предметів інтер'єру та інших виробів. При першому погляді на них можна подумати, що вони дуже схожі. Тим не менш, є суттєві відмінності в їх структурі та властивостях, що також відбивається на їх вартості. Тому при здаванні металевого брухту у пункти прийому важливо заздалегідь визначити, який метал перед вами, щоб уникнути неприємних несподіванок у процесі приймання.

Існує кілька способів, як відрізнити латунь від бронзи:

Латунь має золотистий колір, а бронза має червонувато-коричневий колір. Однак колір латуні та бронзи може змінюватись залежно від кількості легуючих елементів, що містяться в сплаві. Якщо вдарити по латуні або бронзі, латунь дасть дзвінкіший звук, а бронза дасть глухіший звук. Латунь не магнітиться, а бронза може магнітитися залежно від кількості заліза, що міститься в сплаві. Латунь стійкіша до корозії, ніж бронза.

На пунктах прийому вторинної сировини приймають такі види латунного брухту:

Кускові відходи. Цей вид брухту латуні є чистим металом без сторонніх домішок. До цієї категорії входять деталі сантехнічного обладнання розміром не менше 50x50 мм, вироби із сортового металу та виробничий брак.

Змішаний латунний брухт. Цей вид є різнофракційною сировиною, яка не сортується перед відправкою на прийом. До цієї категорії входять великі виробничі відходи, деталі сантехнічних конструкцій та частини прокату.

Латунна стружка. Цей вид дрібнофракційного брухту позбавлений неметалічних домішок. До нього включаються відходи, що виникають під час виробництва труб, секцій радіаторів та аналогічних виробів.

Очищений латунний дріт. Особливістю очищеного латунного дроту є його рівномірний поперечний переріз. Діаметр дроту не повинен перевищувати 1,2 см.

Латунні радіатори. Це елементи конструкції побутових кондиціонерів, сільськогосподарської техніки та двигунів внутрішнього згоряння радянських автомобілів.

Латунні труби і трубки. Цей тип латунного металобрухту, вільний від неметалічних домішок, включає брак із заводу, відпрацьовані вироби та їх залишки.

Підготовка латуні перед здаванням у пункти прийому вторинної сировини допоможе вам отримати максимальну ціну за ваш матеріал. Ось що потрібно зробити:

Переконайтесь що латунь не містить сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві елементи. Очистіть латунь від цих матеріалів, якщо вони присутні у виробах.

Якщо на латуні є накипи, окислення або забруднення, які можуть знизити якість сировини, спробуйте видалити їх. Для цього можна використовувати щітку, абразивні засоби або спеціальні засоби для чищення металу.

Якщо у вас є різні види брухту, розділіть їх на відповідні категорії відповідно до вимог пункту прийому. Наприклад, шматкові відходи, змішаний брухт, стружка і так далі. Це допоможе спростити процес приймання та визначення ціни.

Якщо латунь представлена у вигляді довгих або великих деталей, які можна розрізати на дрібніші шматки без шкоди для якості, це може покращити ефективність переробки та збільшити цінність вашого матеріалу.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областям України залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 120,3 до 159,9 грн

Вінницька область — від 121,7 до 154,7 грн

Волинська область — від 124,5 до 154,6 грн

Дніпропетровська область — від 125,3 до 155,4 грн

Житомирська область — від 130,8 до 154,3 грн

Закарпатська область — від 121,2 до 155,5 грн

Запорізька область — від 135,8 до 153,5 грн

Івано-Франківська область — від 121 до 154,8 грн

Кіровоградська область — від 121,1 до 154,2 грн

Львівська область — від 125,2 до 153,5 грн

Миколаївська область — від 130,3 до 154,3 грн

Одеська область — від 145,1 до 155,6 грн

Полтавська область — від 127,1 до 154,7 грн

Рівненська область — від 120 до 154,8 грн

Сумська область — від 121 до 154,7 грн

Тернопільська область — від 120,3 до 154,2 грн

Харківська область — від 125,2 до 155,6 грн

Хмельницька область — від 122,6 до 155 грн

Черкаська область — від 122,6 до 155 грн

Чернівецька область — від 123,9 до 153,6 грн

Чернігівська область — від 125,8 до 155,2 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті — від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи, золота та срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.