Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 октября 2023

Лом латуни. Фото: remetcompany.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь – это универсальный и ценный сплав, имеющий широкий спектр применений. Она сочетает в себе крепкость, ковкость, коррозионную стойкость, декоративность и другие ценные свойства. К тому же, латунь можно перерабатывать и создавать новые изделия. Это помогает сократить количество отходов, сохранить природные ресурсы и заработать деньги на здаче.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуне

Латунь имеет золотистый или бронзовый цвет, что делает ее похожей на золото. Это сходство часто используется жуликами для изготовления поддельных золотых украшений и других изделий.

Латунь была известна еще в древности, но ее промышленное производство началось только в конце XVIII века. В 1787 году французский химик Клод Бертолле открыл процесс получения латуни путем плавки меди и цинка. Этот процесс был более эффективным и экономичным, чем ранее известные методы, и позволил производить латунь в больших количествах.

Латунь имеет золотистый цвет, ассоциирующийся с солнцем. В древности латунь часто использовалась для изготовления украшений и других предметов, которые должны были символизировать солнце и богатство. В Древнем Египте латунь называлась "Орихалк", что в переводе означает "золотомедь".

Латунь не намагничивается, в отличие от других металлов, таких как железо, никель и кобальт. Это связано с тем, что атомы цинка в латуне имеют более низкую магнитную восприимчивость, чем атомы меди. Немагнитность латуни делает ее идеальным материалом для создания оправ для компасов и магнитных футляров.

Из-за привлекательного золотистого или бронзового цвета латунь часто используют в изготовлении декоративных изделий, таких как книжные украшения, церковная утварь, крестики, военные ордена и медали.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Знать, как отличить латунь от меди, может быть полезным для предварительной оценки стоимости металлов, которые вы собираетесь сдавать. Медь является чистым металлом, в то время как латунь – это сплав меди с другими металлами, такими как олово, цинк или марганец.

Из-за этой разницы медь обычно имеет более высокую рыночную стоимость, и цена ее в пунктах приема вторсырья обычно выше, чем цена латунь. Тем не менее, цены на латунь также могут быть привлекательными, поскольку это цветной металл, который стоит гораздо дороже черных металлов.

Существует несколько способов, которые могут помочь вам различить медь и латунь:

Очистите металлы от загрязнений и ржавчины. Медь имеет характерный красно-розовый или коричневый цвет, тогда как латунь имеет желтоватый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может свидетельствовать о большом количестве цинка в сплаве. Постучите по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук. Используйте соляной раствор, чтобы отличить медь от латуни. Капли раствора на меди помогут устранить загрязнение, тогда как на латуни начнет образовываться цинковый белый оксид. Если вы уверены, что будете изделие на переработку, проведите тест на сверление. Медь образует длинную стружку из-за своей мягкости, тогда как латунь образует мелкую стружку с острыми краями. Если предмет тонкостенный, его гибкость может помочь в определении материала. Медь будет гнуться, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь может крошиться под механическим воздействием. Иногда можно определить материал по назначению изделия. К примеру, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее прочности, а медь используется для изделий, требующих гибкости или хорошей теплопроводности.

Для получения лучшей цены за латунь на металлоломах, выполните следующие действия:

Проверьте латунные изделия на наличие неметаллических компонентов, таких как пластик, резина, дерево и другие. Удалите их перед сдачей.

Если на поверхности латуни имеется накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется очистить их. Для этого используйте щетку, абразивные материалы или специальные металлические чистящие средства.

Если у вас есть разные типы латуни, классифицируйте их в соответствии с требованиями металлолома. Разделите крупные и мелкие куски, стружку и другие формы, чтобы упростить процесс приемки и определения цены.

Если это возможно, разрежьте большие или длинные детали латуни на более мелкие части, чтобы улучшить их пригодность для переработки.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 110 до 160 грн;

Винницкая область — от 130 до 138 грн;

Волынская область — от 70 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 143 грн;

Житомирская область — от 80 до 90 грн;

Закарпатская область — от 76 до 80 грн;

Запорожская область — от 135 до 143 грн;

Ивано—Франковская область — от 70 до 80 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 120 до 130 грн;

Николаевская область — от 135 до 145 грн;

Одесская область — от 145 до 160 грн;

Полтавская область — от 150 до 165 грн;

Ровенская область — от 76 до 80 грн;

Сумская область – от 80 до 90 грн;

Тернопольская область — от 80 до 90 грн;

Харьковская область — от 160 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 140 до 150 грн;

Черкасская область — от 80 до 90 грн;

Черновицкая область — от 80 до 90 грн;

Черниговская область — от 150 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро. Это редкие и драгоценные металлы, которые играют немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.