Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 6 жовтня 2023

Брухт латуні. Фото: remetcompany.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це універсальний та цінний сплав, який має широкий спектр застосувань. Вона поєднує в собі міцність, ковкість, корозійну стійкість, декоративність та інші цінні властивості. До того ж латунь можна переробляти і створювати нові вироби. Це допомагає скоротити кількість відходів, зберегти природні ресурси та заробити гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь має золотистий або бронзовий колір, що робить її схожою на золото. Ця схожість часто використовується шахраями для виготовлення підроблених золотих прикрас та інших виробів.

Латунь була відома ще в давнину, але її промислове виробництво почалося лише наприкінці XVIII ст. У 1787 році французький хімік Клод Бертолле відкрив процес отримання латуні шляхом плавки міді та цинку. Цей процес був більш ефективним та економічним, ніж раніше відомі методи, і дозволив виробляти латунь у великих кількостях.

Латунь має золотистий колір, що асоціюється із сонцем. У давнину латунь часто використовувалася для виготовлення прикрас та інших предметів, які мали символізувати сонце та багатство. У Стародавньому Єгипті латунь називалася "оріхалк", що в перекладі означає "золотомідь".

Латунь не намагнічується, на відміну інших металів, таких як залізо, нікель і кобальт. Це з тим, що атоми цинку в латуні мають нижчу магнітну сприйнятливість, ніж атоми міді. Немагнітність латуні робить її ідеальним матеріалом для створення оправи для компасів та магнітних футлярів.

Через привабливий золотистий або бронзовий колір латунь часто використовують у виготовленні декоративних виробів, таких як книжкові прикраси, церковне начиння, хрестики, військові ордени та медалі.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Знати як відрізнити латунь від міді може бути корисним для попередньої оцінки вартості металів, які ви збираєтесь здавати. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав міді з іншими металами, такими як олово, цинк або марганець.

Через цю різницю мідь зазвичай має вищу ринкову вартість, і ціна неї у пунктах прийому вторсировини зазвичай вища, ніж ціна латунь. Тим не менш, ціни на латунь також можуть бути привабливими, оскільки це кольоровий метал, який коштує набагато дорожче за чорні метали.

Існує кілька способів, які можуть допомогти вам розрізнити мідь та латунь:

Очистіть метали від забруднень та іржі. Мідь має характерний червоно-рожевий або коричневий колір, тоді як латунь має жовтуватий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може свідчити про велику кількість цинку у сплаві. Постукайте по металу іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук. Використовуйте соляний розчин, щоб розрізнити мідь від латуні. Краплі розчину на міді допоможуть усунути забруднення, тоді як на латуні почне утворюватися білий цинковий оксид. Якщо ви впевнені, що будете здавати виріб на переробку, проведіть тест на свердління. Мідь утворить довгу стружку через свою м'якість, тоді як латунь утворює дрібну стружку з гострими краями. Якщо предмет тонкостінний, його гнучкість може допомогти у визначенні матеріалу. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь може кришитися під механічним впливом. Іноді можна визначити матеріал за призначенням виробу. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латуні через її міцність, а мідь використовується для виробів, що вимагають гнучкості або хорошої теплопровідності.

Для отримання кращої ціни за латунь на металобрухтах, виконайте такі дії:

Перевірте латунні вироби на наявність неметалічних компонентів, таких як пластик, гума, дерево та інші. Видаліть їх перед здаванням.

Якщо на поверхні латуні є накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується очистити їх. Для цього використовуйте щітку, абразивні матеріали або спеціальні металеві засоби для чищення.

Якщо у вас є різні типи латуні, класифікуйте їх відповідно до вимог металобрухту. Розділіть великі та дрібні шматки, стружку та інші форми, щоб спростити процес приймання та визначення ціни.

Якщо це можливо, розріжте великі або довгі деталі латуні на дрібніші частини, щоб поліпшити їхню придатність для переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 160 грн;

Вінницька область — від 130 до 138 грн;

Волинська область — від 70 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 135 до 143 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 76 до 80 грн;

Запорізька область — від 135 до 143 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 120 до 130 грн;

Миколаївська область — від 135 до 145 грн;

Одеська область — від 145 до 160 грн;

Полтавська область — від 150 до 165 грн;

Рівненська область — від 76 до 80 грн;

Сумська область — від 80 до 90 грн;

Тернопільська область — від 80 до 90 грн;

Харківська область — від 160 до 175 грн;

Хмельницька область — від 140 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 90 грн;

Чернівецька область — від 80 до 90 грн;

Чернігівська область — від 150 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісні та дорогоцінні метали, які відіграють важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.