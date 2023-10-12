Цена на серебро в Украине по состоянию на 10 октября

Цены на драгоценные металлы в Украине: сколько стоит 1 г серебра в октябре
Серебро издавна ценили как драгоценный металл. Серебряный металл используется во многих инвестиционных монетах, иногда вместе с золотом. Хотя серебра больше, чем золота, его гораздо меньше как самородного металла. Как один из семи металлов античности серебро сыграло огромную роль в большинстве человеческих культур.
Кроме валюты и инвестиционных материалов (монеты и слитки), серебро используется в солнечных батареях, фильтрации воды, ювелирных изделиях, украшениях, высокоценной посуде, в электрических контактах и проводниках, в специализированных зеркалах, оконных покрытиях, при катализе химических реакций, как краситель в витражах и в специализированных кондитерских изделиях. Его соединения используют в фото- и рентгеновской пленке.
Разбавленные растворы нитрата серебра и других соединений серебра используются как дезинфицирующие средства, добавляются к повязкам и перевязочным материалам, катетерам и другим медицинским изделиям.
Серебро можно перерабатывать и его переработка является важным источником производства этого металла. Около 25% всего используемого в мире серебра поступает из вторичных источников. Именно поэтому ломбарды платят неплохие деньги за сдачу серебряных изделий.
Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в октябре.
Интересные факты о серебре
Серебро наряду с золотом и медью относится к первым металлам цивилизации.
Серебро является малоактивным металлом, в результате химической стойкости его относят к благородным металлам. Чистое серебро белого цвета. Серебро является одним из основных материалов для производства драгоценных изделий. По своим свойствам серебро близко к золоту и меди.
Серебро, как и золото, имеет высокую ковкость (лучшую ковкость имеет золото), мягкая, тягучесть и гибкость, легко полируется, а в отполированном виде обладает высокой отражающей способностью по отношению к белому свету. Серебро можно проковать в пластинки толщиной 0,00025 мм.
Серебро не взаимодействует с кислородом воздуха, водой, углеродом, растворами щелочей, с солями, разбавленной серной кислотой, устойчиво против коррозии.
Расплавленное серебро не смешивается с расплавленным железом и разделяется на два слоя как масло и вода.
Благодаря своим инертным свойствам, стойкости к коррозии и легкости плавления серебро с древних времен широко использовалось для чеканки монет.
Серебро обычно используется для юбилейных монет и медалей, которыми обычно награждают спортсменов за второе место в спортивных соревнованиях.
Монеты и ювелирные изделия производятся не из чистого серебра, а из стерлингового серебра — сплава серебра с медью, в котором доля серебра составляет 92,5 %. Такое серебро жестче и не так быстро изнашивается.
Противомикробные свойства серебра, экспериментально подтвержденные еще в XIX веке, сегодня широко применяют во многих отраслях жизнеобеспечения человека. Антимикробное действие серебра нашло широкое применение в медицине. Соединения серебра использовались для предотвращения инфекций в Первой мировой войне, когда антибиотики еще не были известны.
Серебро обладает бактерицидным, антисептическим, противовоспалительным, вяжущим действием; является природным бактерицидным металлом, который эффективен против 650 видов бактерий, не приобретающих к нему устойчивости, в отличие от практически всех антибиотиков.
Как правильно сдавать серебро в ломбард
В Украине проще всего принести ненужные серебряные изделия на продажу или как залог в ломбарды. Для сдачи серебра в ломбард вам потребуется предоставить только ваш паспорт. Кроме того, вам нужно быть совершеннолетним, а также прийти в заведение в трезвом и адекватном состоянии.
Работники лобмардов также рекомендуют иметь с собой мобильный телефон. Его данные будут указаны в договоре, а паспортные данные будут внесены при оформлении залога.
Кроме того, для более успешной сдачи серебра в ломбард нужно выполнить несколько простых шагов:
- Перед сдачей серебряного изделия на оценку рекомендуется произвести предварительный расчет его стоимости. Это можно сделать в специальном разделе на сайте ломбарда. Так вы определите, на какую сумму можно расчитывать.
- Очистите серебряные изделия от пыли и грязи мягкой щеткой или тряпкой, чтобы не повредить изделия.
- Внимательно осмотрите каждое изделие и по возможности сфотографируйте его с разных сторон. Это поможет вам избежать недоразумений с сотрудниками ломбарда.
- Перед тем как идти в ломбард, узнайте актуальные цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам понимать, сколько денег можно получить за свои вещи.
- Если у вас есть упаковки, сертификаты или документы, подтверждающие стоимость или подлинность изделий, не забудьте взять их с собой.
- Попытайтесь посетить несколько ломбардов, чтобы сравнить условия и предложения. Вы всегда можете выбрать самое выгодное предложение.
Цены на серебро в Украине
Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины по состоянию на 10 октября:
Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 25,17 грн/г.
Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 23,91 грн/г.
Закупочные цены на серебро в виде лома от Национального банка Украины по состоянию на 10 октября:
375 проба: 8,97 грн/г.
500 проба: 11,96 грн/г.
750 проба: 17,93 грн/г.
800 проба: 19,13 грн/г.
830 проба: 19,85 грн/г.
875 проба: 20,92 грн/г.
900 проба: 21,52 грн/г.
916 проба: 21,90 грн/г.
925 проба: 22,12 грн/г.
960 проба: 22,95 грн/г.
999 проба: 23,89 грн/г.
999,9 проба: 23,91 грн/г.
Средняя цена на серебро в ломбардах Украины:
500/750 проба: 19,44 грн/г.
875 проба: 32,54 грн/г.
916 проба: 32,41 грн/г.
925 проба: 36,28 грн/г.
999 проба: 35,82 грн/г.
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