Цена на серебро в Украине по состоянию на 10 октября

Серебряные украшения. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро издавна ценили как драгоценный металл. Серебряный металл используется во многих инвестиционных монетах, иногда вместе с золотом. Хотя серебра больше, чем золота, его гораздо меньше как самородного металла. Как один из семи металлов античности серебро сыграло огромную роль в большинстве человеческих культур.

Кроме валюты и инвестиционных материалов (монеты и слитки), серебро используется в солнечных батареях, фильтрации воды, ювелирных изделиях, украшениях, высокоценной посуде, в электрических контактах и проводниках, в специализированных зеркалах, оконных покрытиях, при катализе химических реакций, как краситель в витражах и в специализированных кондитерских изделиях. Его соединения используют в фото- и рентгеновской пленке.

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Разбавленные растворы нитрата серебра и других соединений серебра используются как дезинфицирующие средства, добавляются к повязкам и перевязочным материалам, катетерам и другим медицинским изделиям.

Серебро можно перерабатывать и его переработка является важным источником производства этого металла. Около 25% всего используемого в мире серебра поступает из вторичных источников. Именно поэтому ломбарды платят неплохие деньги за сдачу серебряных изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в октябре.

Интересные факты о серебре

Серебро наряду с золотом и медью относится к первым металлам цивилизации.

Серебро является малоактивным металлом, в результате химической стойкости его относят к благородным металлам. Чистое серебро белого цвета. Серебро является одним из основных материалов для производства драгоценных изделий. По своим свойствам серебро близко к золоту и меди.

Серебро, как и золото, имеет высокую ковкость (лучшую ковкость имеет золото), мягкая, тягучесть и гибкость, легко полируется, а в отполированном виде обладает высокой отражающей способностью по отношению к белому свету. Серебро можно проковать в пластинки толщиной 0,00025 мм.

Серебро не взаимодействует с кислородом воздуха, водой, углеродом, растворами щелочей, с солями, разбавленной серной кислотой, устойчиво против коррозии.

Расплавленное серебро не смешивается с расплавленным железом и разделяется на два слоя как масло и вода.

Благодаря своим инертным свойствам, стойкости к коррозии и легкости плавления серебро с древних времен широко использовалось для чеканки монет.

Серебро обычно используется для юбилейных монет и медалей, которыми обычно награждают спортсменов за второе место в спортивных соревнованиях.

Монеты и ювелирные изделия производятся не из чистого серебра, а из стерлингового серебра — сплава серебра с медью, в котором доля серебра составляет 92,5 %. Такое серебро жестче и не так быстро изнашивается.

Противомикробные свойства серебра, экспериментально подтвержденные еще в XIX веке, сегодня широко применяют во многих отраслях жизнеобеспечения человека. Антимикробное действие серебра нашло широкое применение в медицине. Соединения серебра использовались для предотвращения инфекций в Первой мировой войне, когда антибиотики еще не были известны.

Серебро обладает бактерицидным, антисептическим, противовоспалительным, вяжущим действием; является природным бактерицидным металлом, который эффективен против 650 видов бактерий, не приобретающих к нему устойчивости, в отличие от практически всех антибиотиков.

Как правильно сдавать серебро в ломбард

В Украине проще всего принести ненужные серебряные изделия на продажу или как залог в ломбарды. Для сдачи серебра в ломбард вам потребуется предоставить только ваш паспорт. Кроме того, вам нужно быть совершеннолетним, а также прийти в заведение в трезвом и адекватном состоянии.

Работники лобмардов также рекомендуют иметь с собой мобильный телефон. Его данные будут указаны в договоре, а паспортные данные будут внесены при оформлении залога.

Кроме того, для более успешной сдачи серебра в ломбард нужно выполнить несколько простых шагов:

Перед сдачей серебряного изделия на оценку рекомендуется произвести предварительный расчет его стоимости. Это можно сделать в специальном разделе на сайте ломбарда. Так вы определите, на какую сумму можно расчитывать.

Очистите серебряные изделия от пыли и грязи мягкой щеткой или тряпкой, чтобы не повредить изделия.

Внимательно осмотрите каждое изделие и по возможности сфотографируйте его с разных сторон. Это поможет вам избежать недоразумений с сотрудниками ломбарда.

Перед тем как идти в ломбард, узнайте актуальные цены на серебро и драгоценные металлы. Это поможет вам понимать, сколько денег можно получить за свои вещи.

Если у вас есть упаковки, сертификаты или документы, подтверждающие стоимость или подлинность изделий, не забудьте взять их с собой.

Попытайтесь посетить несколько ломбардов, чтобы сравнить условия и предложения. Вы всегда можете выбрать самое выгодное предложение.

Цены на серебро в Украине

Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины по состоянию на 10 октября:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 25,17 грн/г.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 23,91 грн/г.

Закупочные цены на серебро в виде лома от Национального банка Украины по состоянию на 10 октября:

375 проба: 8,97 грн/г.

500 проба: 11,96 грн/г.

750 проба: 17,93 грн/г.

800 проба: 19,13 грн/г.

830 проба: 19,85 грн/г.

875 проба: 20,92 грн/г.

900 проба: 21,52 грн/г.

916 проба: 21,90 грн/г.

925 проба: 22,12 грн/г.

960 проба: 22,95 грн/г.

999 проба: 23,89 грн/г.

999,9 проба: 23,91 грн/г.

Средняя цена на серебро в ломбардах Украины:

500/750 проба: 19,44 грн/г.

875 проба: 32,54 грн/г.

916 проба: 32,41 грн/г.

925 проба: 36,28 грн/г.

999 проба: 35,82 грн/г.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, сколько стоил металлолом меди, бронзы и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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