Ціна на срібло в Україні станом на 10 жовтня

Срібні прикраси. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло здавна цінували як дорогоцінний метал. Срібний метал використовується в багатьох інвестиційних монетах, іноді поряд із золотом. Хоча срібла є більше, ніж золота, його набагато менше як самородного металу. Як один із семи металів античності, срібло відіграло стійку роль у більшості людських культур.

Окрім валюти й інвестиційних матеріалів (монети та злитки), срібло використовується в сонячних батареях, фільтрації води, ювелірних виробах, прикрасах, високоцінному посуді, в електричних контактах та провідниках, у спеціалізованих дзеркалах, віконних покриттях, при каталізі хімічних реакцій, як барвник у вітражах і в спеціалізованих кондитерських виробах. Його сполуки використовують у фото- та рентгенівській плівці.

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Розведені розчини нітрату срібла та інших сполук срібла використовуються як дезінфікуючі засоби, додаються до пов'язок і перев'язувальних матеріалів, катетерів та інших медичних виробів.

Срібло можна переробляти, і його переробка є важливим джерелом виробництва цього металу. Близько 25% всього срібла, що використовується у світі, надходить із вторинних джерел. Саме тому ломбарди платять непогані гроші за здавання срібних виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у жовтні.

Цікавинки про срібло

Срібло поряд з золотом і міддю належить до перших металів цивілізації.

Срібло є малоактивним металом, внаслідок хімічної стійкості його відносять до благородних металів. Чисте срібло білого кольору. Срібло є одним з основних матеріалів для виготовлення дорогоцінних виробів. За своїми властивостями срібло близьке до золота та міді.

Срібло, як і золото, має високу ковкість (найкращу ковкість має золото), м'якісь, тягучість і гнучкість, легко полірується, а у відполірованому вигляді має найвищу відбивальну здатність стосовно білого світла. Срібло можна прокувати в пластинки товщиною 0,00025 мм.

Срібло не взаємодіє з киснем повітря, водою, вуглецем, розчинами лугів, із солями, розбавленою сірчаною кислотою, стійке проти корозії. Розплавлене срібло не змішується з розплавленим залізом і розділяється на два шари, як масло і вода.

Завдяки своїм інертним властивостям, стійкості до корозії та легкості плавлення, срібло з давнііх часів широко використовувалося для карбування монет.

Срібло, як правило, використовується для ювілейних монет та медалей, якими зазвичай нагороджують спортсменів за друге місце в спортивних змаганнях.

Монети й ювелірні вироби виготовляють не з чистого срібла, а із стерлінгового — сплаву срібла з міддю, в якому частка срібла становить 92,5 %. Таке срібло твердіше й не так швидко зношується.

Протимікробні властивості срібла, експериментально підтверджені ще у ХІХ сторіччі, на сьогодні широко застосовують у багатьох галузях життєзабезпечення людини. Антимікробна дія срібла знайшла широке застосування в медицині. Сполуки срібла використовувалися для запобігання інфекціям у Першій світовій війні, коли антибіотики ще не були відомі.

Срібло володіє бактерицидною, антисептичною, протизапальною, в'яжучою дією; є природним бактерицидним металом, який ефективний проти 650 видів бактерій, які не набувають до нього стійкості, на відміну від практично усіх антибіотиків.

Як правильно здавати срібло в ломбард

В Україні найпростіше принести непотрібні срібні вироби на продаж або як заставу в ломбарди. Для здачі срібла в ломбард вам потрібно буде надати лише ваш паспорт. Крім того, вам потрібно бути повнолітнім, а також прийти до установи в тверезому й адекватном стані.

Працівникі лобмардів також рекомендують мати із собою мобільний телефон. Його дані будуть вказані в договорі, а паспортні дані внесутьі під час оформлення застави.

Крім того, для більш успішного здавання срібла в ломбард потрібно виконати декілька простих кроків:

Перед здачею срібного виробу на оцінку рекомендується провести попередній розрахунок його вартості. Це можна зробити у спеціальному розділі на сайті ломбарду Так ви визначите, яку суму очікувати.

Очистіть срібні вироби від пилу та бруду м'якою щіткою або ганчіркою, щоб не пошкодити вироби.

Уважно огляньте кожен виріб і за можливості сфотографуйте його з різних боків. Це допоможе вам уникнути непорозумінь зі співробітниками ломбарду.

Перед тим як йти в ломбард, дізнайтесь актуальні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам розуміти, скільки грошей чекати за свої речі.

Якщо у вас є упаковки, сертифікати або документи, що підтверджують вартість чи справжність виробів, не забудьте взяти їх із собою.

Спробуйте відвідати кілька ломбардів, щоб порівняти умови та пропозиції. Ви завжди можете обрати найвигіднішу пропозицію.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України станом на 10 жовтня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 25,17 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, — 23,91 грн/г.

Закупівельні ціни на срібло в брухті від Національного банку України станом на 10 жовтня:

375 проба: 8,97 грн/г.

500 проба: 11,96 грн/г.

750 проба: 17,93 грн/г.

800 проба: 19,13 грн/г.

830 проба: 19,85 грн/г.

875 проба: 20,92 грн/г.

900 проба: 21,52 грн/г.

916 проба: 21,90 грн/г.

925 проба: 22,12 грн/г.

960 проба: 22,95 грн/г.

999 проба: 23,89 грн/г.

999,9 проба: 23,91 грн/г.

Середня ціна на срібло в ломбардах України:

500/750 проба: 19,44 грн/г.

875 проба: 32,54 грн/г.

916 проба: 32,41 грн/г.

925 проба: 36,28 грн/г.

999 проба: 35,82 грн/г.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, скільки коштував брухт міді, бронзи та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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