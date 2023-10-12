Ціна на срібло в Україні станом на 10 жовтня

Ціни на дорогоцінні метали в Україні: скільки коштує 1 г срібла у жовтні
Срібло здавна цінували як дорогоцінний метал. Срібний метал використовується в багатьох інвестиційних монетах, іноді поряд із золотом. Хоча срібла є більше, ніж золота, його набагато менше як самородного металу. Як один із семи металів античності, срібло відіграло стійку роль у більшості людських культур.
Окрім валюти й інвестиційних матеріалів (монети та злитки), срібло використовується в сонячних батареях, фільтрації води, ювелірних виробах, прикрасах, високоцінному посуді, в електричних контактах та провідниках, у спеціалізованих дзеркалах, віконних покриттях, при каталізі хімічних реакцій, як барвник у вітражах і в спеціалізованих кондитерських виробах. Його сполуки використовують у фото- та рентгенівській плівці.
Розведені розчини нітрату срібла та інших сполук срібла використовуються як дезінфікуючі засоби, додаються до пов'язок і перев'язувальних матеріалів, катетерів та інших медичних виробів.
Срібло можна переробляти, і його переробка є важливим джерелом виробництва цього металу. Близько 25% всього срібла, що використовується у світі, надходить із вторинних джерел. Саме тому ломбарди платять непогані гроші за здавання срібних виробів.
Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у жовтні.
Цікавинки про срібло
Срібло поряд з золотом і міддю належить до перших металів цивілізації.
Срібло є малоактивним металом, внаслідок хімічної стійкості його відносять до благородних металів. Чисте срібло білого кольору. Срібло є одним з основних матеріалів для виготовлення дорогоцінних виробів. За своїми властивостями срібло близьке до золота та міді.
Срібло, як і золото, має високу ковкість (найкращу ковкість має золото), м'якісь, тягучість і гнучкість, легко полірується, а у відполірованому вигляді має найвищу відбивальну здатність стосовно білого світла. Срібло можна прокувати в пластинки товщиною 0,00025 мм.
Срібло не взаємодіє з киснем повітря, водою, вуглецем, розчинами лугів, із солями, розбавленою сірчаною кислотою, стійке проти корозії. Розплавлене срібло не змішується з розплавленим залізом і розділяється на два шари, як масло і вода.
Завдяки своїм інертним властивостям, стійкості до корозії та легкості плавлення, срібло з давнііх часів широко використовувалося для карбування монет.
Срібло, як правило, використовується для ювілейних монет та медалей, якими зазвичай нагороджують спортсменів за друге місце в спортивних змаганнях.
Монети й ювелірні вироби виготовляють не з чистого срібла, а із стерлінгового — сплаву срібла з міддю, в якому частка срібла становить 92,5 %. Таке срібло твердіше й не так швидко зношується.
Протимікробні властивості срібла, експериментально підтверджені ще у ХІХ сторіччі, на сьогодні широко застосовують у багатьох галузях життєзабезпечення людини. Антимікробна дія срібла знайшла широке застосування в медицині. Сполуки срібла використовувалися для запобігання інфекціям у Першій світовій війні, коли антибіотики ще не були відомі.
Срібло володіє бактерицидною, антисептичною, протизапальною, в'яжучою дією; є природним бактерицидним металом, який ефективний проти 650 видів бактерій, які не набувають до нього стійкості, на відміну від практично усіх антибіотиків.
Як правильно здавати срібло в ломбард
В Україні найпростіше принести непотрібні срібні вироби на продаж або як заставу в ломбарди. Для здачі срібла в ломбард вам потрібно буде надати лише ваш паспорт. Крім того, вам потрібно бути повнолітнім, а також прийти до установи в тверезому й адекватном стані.
Працівникі лобмардів також рекомендують мати із собою мобільний телефон. Його дані будуть вказані в договорі, а паспортні дані внесутьі під час оформлення застави.
Крім того, для більш успішного здавання срібла в ломбард потрібно виконати декілька простих кроків:
- Перед здачею срібного виробу на оцінку рекомендується провести попередній розрахунок його вартості. Це можна зробити у спеціальному розділі на сайті ломбарду Так ви визначите, яку суму очікувати.
- Очистіть срібні вироби від пилу та бруду м'якою щіткою або ганчіркою, щоб не пошкодити вироби.
- Уважно огляньте кожен виріб і за можливості сфотографуйте його з різних боків. Це допоможе вам уникнути непорозумінь зі співробітниками ломбарду.
- Перед тим як йти в ломбард, дізнайтесь актуальні ціни на срібло та дорогоцінні метали. Це допоможе вам розуміти, скільки грошей чекати за свої речі.
- Якщо у вас є упаковки, сертифікати або документи, що підтверджують вартість чи справжність виробів, не забудьте взяти їх із собою.
- Спробуйте відвідати кілька ломбардів, щоб порівняти умови та пропозиції. Ви завжди можете обрати найвигіднішу пропозицію.
Ціни на срібло в Україні
Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України станом на 10 жовтня:
Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 25,17 грн/г.
Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, — 23,91 грн/г.
Закупівельні ціни на срібло в брухті від Національного банку України станом на 10 жовтня:
375 проба: 8,97 грн/г.
500 проба: 11,96 грн/г.
750 проба: 17,93 грн/г.
800 проба: 19,13 грн/г.
830 проба: 19,85 грн/г.
875 проба: 20,92 грн/г.
900 проба: 21,52 грн/г.
916 проба: 21,90 грн/г.
925 проба: 22,12 грн/г.
960 проба: 22,95 грн/г.
999 проба: 23,89 грн/г.
999,9 проба: 23,91 грн/г.
Середня ціна на срібло в ломбардах України:
500/750 проба: 19,44 грн/г.
875 проба: 32,54 грн/г.
916 проба: 32,41 грн/г.
925 проба: 36,28 грн/г.
999 проба: 35,82 грн/г.
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