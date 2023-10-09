Цены на бронзу и цветные металлы в Украине по состоянию на 7 октября 2023

Брось бронзы. Фото: aupreciousmetals.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронзу можно считать одним из самых важных материалов в истории человечества. Она была изобретена несколько тысяч лет тому назад и сразу стала ключевым материалом. В настоящее время этот сплав используется в разных отраслях, от машиностроения до химической промышленности. Сдача бронзы на переработку является ответственным шагом, помогающим сохранить окружающую среду, экономить природные ресурсы и даже получить хороший доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в октябре.

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Интересные факты о бронзе

Изделия из бронзовых сплавов очень долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям. Они не боятся ни ветра, ни воды. Бронза также обладает высокой прочностью и жесткостью. Это делает ее идеальным материалом для изготовления различных изделий, подверженных влиянию атмосферных условий, таких как скульптуры, памятники, фонтаны и архитектурные элементы.

Бериллиевая бронза – это сплав меди и бериллия, который обладает уникальными свойствами, включая высокую прочность, твердость, износостойкость и теплопроводность. Прочность бериллиевой бронзы может достигать 1400 МПа, что превышает прочность большинства видов стали. Такая крепкость достигается благодаря тому, что бериллий образует в меди крепкие интерметаллические соединения.

В "Одиссее" Гомера содержится описание дворца царя Итаки, Одиссея, который был окружен бронзовой стеной.

Бронзовые скульптуры являются неотъемлемой частью дворца Версаль во Франции. Они украшают дворец, сады и фонтаны.

Древнейшим бронзовым изделиям, обнаруженным археологами, около 6-7 тысяч лет. Они были найдены в разных частях света, в том числе в Китае, Иране, Турции и Европе. К примеру, в Китае нашли бронзовые наконечники стрел и копья, датированные 5500 годом до нашей эры. В Иране были найдены бронзовые кинжалы и топоры, датированные 4500 годом до нашей эры. В Турции были найдены бронзовые серпы и мотыги, датированные 4000 годом до нашей эры. В свою очередь, в Европе были найдены бронзовые украшения и посуда, датированные 3500 годом до нашей эры.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Цены на бронзу в пунктах приема вторичного сырья изменяются с течением времени. Они зависят от разных факторов. Однако самую высокую стоимость имеет чистая бронза с высоким содержанием меди.

Кроме того, состояние бронзовых изделий также влияет на их цену. За изделия, не подвергшиеся окислению и находящиеся в отличном состоянии, могут заплатить больше.

Перед сдачей бронзовых изделий на переработку в пункты приема рекомендуется очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также удалить вставки из резины, пластика, дерева и т.п. Это поможет получить лучшую цену за вашу бронзу.

Следует также учитывать, что цены на бронзу могут колебаться в зависимости от текущего состояния металлургического рынка. Экономические и другие факторы могут также влиять на цены. Поэтому важно следить за новостями и информацией о металлургической индустрии, чтобы выбрать оптимальное время для продажи бронзовых изделий.

Для отличия бронзы от меди можно обратить внимание на следующие детали:

Бронза обычно имеет характерный темно-красный оттенок, иногда с коричневыми включениями, в то время как медь имеет более яркий красный цвет.

Бронза часто бывает более жесткой и крепкой по сравнению с медью.

При обработке меди горячим раствором электролита, такого как хлорид натрия или хлорид железа, медь изменяет свой цвет, становясь темнее, в то время как бронзовые детали изменяют свой цвет менее заметно. Концентрированная азотная кислота придаст меди голубому оттенку, тогда как бронза на такую реакцию не реагирует.

Цены на бронзу в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 145 до 160 грн.

Винницкая область — от 130 до 140 грн.

Волынская область — от 65 до 75 грн.

Днепропетровская область — от 100 до 140 грн.

Житомирская область — от 60 до 70 грн.

Закарпатская область — от 80 до 90 грн.

Запорожская область — от 120 до 130 грн.

Ивано-Франковская область — от 110 до 120 грн.

Кировоградская область — от 70 до 90 грн.

Львовская область — от 110 до 120 грн.

Николаевская область — от 150 до 160 грн.

Одесская область — от 140 до 160 грн.

Полтавская область — от 150 до 165 грн.

Ровенская область — от 80 до 90 грн.

Сумская область — от 80 до 90 грн.

Тернопольская область — от 77 до 87 грн.

Хмельницкая область — от 140 до 150 грн.

Черкасская область — от 60 до 70 грн.

Черновицкая область — от 80 до 90 грн.

Черниговская область — от 150 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом латуни и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкие и драгоценные металлы, которые играют немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.