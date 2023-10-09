Ціни на бронзу та кольорові метали в Україні станом на 7 жовтня 2023

Брухт бронзи. Фото: aupreciousmetals.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронзу можна вважати одним із найбільш значущих матеріалів в історії людства. Вона була винайдена кілька тисяч років тому і відразу стала ключовим матеріалом. Наразі цей сплав використовується в різних галузях, від машинобудування до хімічної промисловості. Здавання бронзи на переробку є відповідальним кроком, який допомагає зберегти навколишнє середовище, економити природні ресурси і навіть отримати добрий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про бронзу

Вироби із бронзових сплавів дуже довговічні та стійкі до атмосферних впливів. Вони не бояться ні вітру, ні вологи. Бронза також має високу міцність і твердість. Це робить її ідеальним матеріалом для виготовлення різних виробів, які піддаються впливу атмосферних умов, таких як скульптури, пам'ятники, фонтани та архітектурні елементи.

Берилієва бронза - це сплав міді та берилію, який має унікальні властивості, включаючи високу міцність, твердість, зносостійкість та теплопровідність. Міцність берилієвої бронзи може досягати 1400 МПа, що перевищує міцність більшості видів сталі. Така міцність досягається завдяки тому, що берилій утворює у міді міцні інтерметалічні сполуки.

В "Одіссеї" Гомера міститься опис палацу царя Ітаки, Одіссея, який був оточений бронзовою стіною.

Бронзові скульптури є невід'ємною частиною палацу Версаль, що у Франції. Вони прикрашають сам палац, сади та фонтани.

Найдавнішим бронзовим виробам, виявленим археологами, близько 6-7 тисяч років. Вони були знайдені у різних частинах світу, у тому числі в Китаї, Ірані, Туреччині та Європі. Наприклад, у Китаї знайшли бронзові наконечники стріл і списи, датовані 5500 роком до нашої ери. В Ірані було знайдено бронзові кинджали та сокири, датовані 4500 роком до нашої ери. У Туреччині було знайдено бронзові серпи та мотики, датовані 4000 роком до нашої ери. У Європі було знайдено бронзові прикраси та посуд, датовані 3500 роком до нашої ери.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Ціни на бронзу в пунктах прийому вторинної сировини з часом змінюються. Вони залежать від різних факторів. Однак найвищу вартість має чиста бронза з високим вмістом міді.

Крім того, стан бронзових виробів також впливає на їхню ціну. За вироби, що не зазнали окислення і перебувають у відмінному стані, можуть заплатити більше.

Перед здаванням бронзових виробів на переробку в пункти прийому рекомендується очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також видалити вставки з гуми, пластику, дерева тощо. Це допоможе отримати найкращу ціну за вашу бронзу.

Слід також зважати на те, що ціни на бронзу можуть коливатися в залежності від поточного стану металургійного ринку. Економічні та інші чинники можуть такоже впливати ціни. Тому важливо стежити за новинами та інформацією про металургійну індустрію, щоб вибрати оптимальний час для продажу бронзових виробів.

Для розрізнення бронзи від міді можна звернути увагу на такі деталі:

Бронза зазвичай має характерний темно-червоний відтінок, іноді з коричневими включеннями, тоді як мідь має більш яскравий червоний колір.

Бронза часто буває більш жорсткою та міцною порівняно з міддю.

При обробці міді гарячим розчином електроліту, такого як натрію хлорид або хлорид заліза, мідь змінює свій колір, стаючи темнішою, в той час як бронзові деталі змінюють свій колір менш помітно. Концентрована азотна кислота надасть міді блакитного відтінку, тоді як бронза на таку реакцію не реагує.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 160 грн.

Вінницька область — від 130 до 140 грн.

Волинська область — від 65 до 75 грн.

Дніпропетровська область — від 100 до 140 грн.

Житомирська область — від 60 до 70 грн.

Закарпатська область — від 80 до 90 грн.

Запорізька область — від 120 до 130 грн.

Івано-Франківська область — від 110 до 120 грн.

Кіровоградська область — від 70 до 90 грн.

Львівська область — від 110 до 120 грн.

Миколаївська область — від 150 до 160 грн.

Одеська область — від 140 до 160 грн.

Полтавська область — від 150 до 165 грн.

Рівненська область — від 80 до 90 грн.

Сумська область — від 80 до 90 грн.

Тернопільська область — від 77 до 87 грн.

Хмельницька область — від 140 до 150 грн.

Черкаська область — від 60 до 70 грн.

Чернівецька область — від 80 до 90 грн.

Чернігівська область — від 150 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт латуні та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісні та дорогоцінні метали, які відіграють важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.