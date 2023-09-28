Как в Украине изменятся тарифы, а также цены на продукты и горючее осенью 2023 года

Цены в супермаркетах. Фото placeiq.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение болезненно ударило по украинской экономике и раскрутило маховик инфляции в стране. За прошлый год цены в целом выросли на 26,6%. Однако, несмотря на столь печальную статистику, экономика Украины выдержала, а рост цен удалось существенно замедлить. Еще в январе 2023 года Национальный банк Украины прогнозировал замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Сейчас эксперты прогнозируют, что цены в стране будут расти еще медленнее.

Новини.LIVE рассказывают, насколько в Украине выросли цены в 2023 году и какой уровень инфляции ожидать до конца года.

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Что происходит с ценами в Украине

По данным Государственной службы статистики, в августе 2023 года в Украине наблюдалось снижение потребительских цен на 1,4%. Это привело к уменьшению годовой инфляции до 8,6%. Это притом, что еще в январе Национальный банк Украины прогнозировал уровень годовой инфляции в 18,7%.

На потребительском рынке в августе наблюдалось снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 3,7%. Наибольшее снижение, а именно 37,6%, коснулось цен на овощи. Цены на фрукты, продукты из зерна, растительное масло, подсолнечное масло, сыры и яйца снизились на 4,2-0,1%. В то время как цены на сахар, сало, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочную продукцию и безалкогольные напитки выросли на 2,0-0,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия поднялись на 0,8%. Причем это увеличение связано с ростом цен на табачные изделия на 1,8%.

Сектор одежды и обуви зарегистрировал снижение цен на 2,3%, где обувь подешевела на 2,8%, а одежда на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 0,3%, преимущественно из-за повышения цен на аренду жилья на 2,3%.

Цены на транспорт увеличились на 3,0%, в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 7,4%.

Насколько в Украине выросли цены за последний год. Инфографика

Что будет дорожать в Украине в ближайшее время

Тарифы

К сожалению, эксперты прогнозируют увеличение жилищно-коммунальных тарифов в Украине в ближайшей перспективе. Такое предсказание основывается на информации из письма, полученного от Соединенных Штатов, где указаны необходимые реформы, которые Украина должна внести для продолжения получения военной помощи. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В письме украинским властям предлагают сразу несколько шагов по регулированию цен на тарифы, в частности:

внедрить программу либерализации тарифов на газ и электроэнергию.

внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов, одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых потребителей в контексте реформирования системы субсидий на электроэнергию.

принять меры по дальнейшей либерализации цен на газ и электроэнергию, а также подготовиться к развитию "зеленой" энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и ЕС.

сопровождать процесс либерализации механизмами социальной защиты для смягчения влияния на более бедные слои населения.

По словам Попенко, это означает, что тарифы в Украине будут подниматься в краткосрочной перспективе в рамках 12-месячного плана реализации реформ. Этот рост коснется тарифов на газ и электроэнергию, что, в свою очередь, повлияет на тарифы на отопление, горячую воду и услуги водоканалов, которые уже находятся под искусственным контролем.

Прогнозируется, что к концу 2024 года тарифы на электроэнергию поднимутся на 5-6 гривен. Тарифы на газ также поднимутся, достигнув уровня 11-13 гривен, возможно, в два этапа, до 15 гривен. Относительно тарифов на отопление и горячую воду без компенсаций со стороны государственного и местных бюджетов ожидается их увеличение на 30-50%, в зависимости от региона.

Как вырастут тарифы на коммунальные услуги в Украине. Инфографика

Цены на продукты питания

Цены на продукты питания также пойдут осенью вверх. Об этом предупредил советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка с/х продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин.

Эксперт предполагает, что, к примеру, осенью цены на хлеб неизбежно поднимутся, поскольку стоимость муки выросла на 7%. Во время сева озимой пшеницы цена удобрений резко возросла.

Также в ближайшее время ожидается увеличение стоимости мяса и птицы в ближайшее время. Цены на них уже выросли на 10%. Некоторые виды мяса стали дефицитными из-за сокращения поголовья скота. Эксперт отметил полную зависимость от импорта в этом вопросе.

В ближайшем будущем также ожидается рост цен на молочные продукты на украинском рынке. Кроме того, существуют потенциальные проблемы с сахаром из-за мирового дефицита этого продукта и проблем в Индии. Несмотря на хороший урожай сахарной свеклы в Украине и увеличение площадей ее посадки, цены будут расти из-за зависимости от мировых цен и увеличения экспорта.

Впрочем, есть и хорошие новости. В свете успешного урожая овощей в Украине в 2023 году ожидается снижение цен на них по сравнению с прошлым годом. Так, цены на баклажаны уже снизились до 20 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году они не опускались ниже 59 гривен за килограмм. Стоимость моркови и лука также упала вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году морковь стоила 16 гривен за килограмм, то в 2023 году ее цена составляет 7-8 гривен за килограмм, а лук, который продавали за 23 гривны за килограмм в прошлом году, теперь продается за 12 гривен за килограмм.

Стефанишин добавил, что хотя сезонно цены на овощи могут подниматься, вследствие увеличения спроса перед первыми заморозками, в целом по сравнению с 2022 годом овощи будут доступнее потребителям.

Цены на горючее

В настоящее время рынок топлива находится в состоянии нестабильности. Только за последние несколько месяцев цены выросли на 13-14 гривен. Несмотря на прогнозы экспертов, ожидавших увеличения цен на дизельное и бензиновое топливо на уровне 8-10 гривен после введения довоенных НДС и акцизов в июле, они продолжают расти и дальше.

Это связано с ростом цен на топливо на мировых рынках. Если мировая цена на горючее продолжит расти, то украинцам, возможно, придется столкнуться с ценами на горючее около 60 гривен.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

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