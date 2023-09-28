Як в Україні зміняться тарифи, а також ціни на продукти і пальне восени 2023 року

Ціни в супермаркетах. Фото placeiq.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення болісно вдарило по українській економіці і розкрутило маховик інфляції в країні. За минулий рік загалом ціни зросли на 26,6%. Проте, попри таку сумну статистику, економіка України витримала, а зростання цін вдалось суттєво вповільнити. Ще у січні 2023 року Національний банк України прогнозував сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Наразі експерти прогнозують що ціни в країні будуть зростати ще повільніше.

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Що відбувається з цінами в Україні

За даними Державної служби статистики, у серпні 2023 року в Україні спостерігалося зниження споживчих цін на 1,4%. Це спричинило зменшення річної інфляції до 8,6%. Це при тому, що ще у січні Національний банк України прогнозував рівень річної інфляції у 18,7%.

Так, на споживчому ринку у серпні спостерігалося зниження цін на продукти харчування та безалкогольні напої на 3,7%. Найбільше зниження, а саме 37,6%, торкнулося цін на овочі. Ціни на фрукти, продукти із зерна, олію, соняшникову олію, сири та яйця знизилися на 4,2-0,1%. У той час як ціни на цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію та безалкогольні напої зросли на 2,0-0,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%. Причому це збільшення пов'язане із зростанням цін на тютюнові вироби на 1,8%.

Сектор одягу та взуття зареєстрував зниження цін на 2,3%, де взуття здешевшало на 2,8%, а одяг на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становило 0,3%, переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.

Ціни на транспорт збільшилися на 3,0%, в основному через подорожчання пального та мастил на 7,4%.

Наскільки в Україні зросли ціни за останній рік. Інфографіка

Що буде дорожчати в Україні найближчим часом

Тарифи

На жаль, експерти прогнозують збільшення житлово-комунальних тарифів в Україні у найближчій перспективі. Таке передбачення ґрунтується на інформації з листа, отриманого від Сполучених Штатів, в якому зазначені необхідні реформи, які Україна має внести для продовження отримання військової допомоги. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

У листі українській владі пропонують одразу декілька кроків, щодо регулювання цін на тарифи, зокрема:

впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію.

впровадити план дій спрямований на лібералізацію тарифів на газ та електроенергію для кращого забезпечення енергозбереження та фінансової стійкості компаній та операторів, одночасно розробити схеми цільової підтримки для вразливих споживачів у контексті реформування системи субсидій на електроенергію.

вжити заходів для подальшої лібералізації цін на газ та електроенергію, а також підготуватися до розвитку "зеленої" енергетики та інтеграції енергосистеми між Україною та ЄС.

супроводжувати процес лібералізації механізмами соціального захисту для пом'якшення впливу на бідніші верстви населення.

За словами Попенка, це означає, що тарифи в Україні зростатимуть в короткостроковій перспективі в рамках 12-місячного плану реалізації реформ. Це зростання торкнеться тарифів на газ та електроенергію, що своєю чергою вплине на тарифи на опалення, гарячу воду та послуги водоканалів, які на сьогодні вже перебувають під штучним контролем.

Прогнозується, що до кінця 2024 року тарифи на електроенергію зростуть на 5-6 гривень. Тарифи на газ також піднімуться, досягнувши рівня 11-13 гривень, можливо у два етапи, до 15 гривень. Щодо тарифів на опалення та гарячу воду, без компенсацій з боку державного та місцевих бюджетів, очікується їх збільшення на 30-50%, залежно від регіону.

Як зростуть тарифи на комунальні послуги в Україні. Інфографіка

Ціни на продукти харчування

Ціни на продукти харчування також підуть вгору восени. Про це попередив радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку с/г продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин.

Експерт передбачає, що, наприклад, восени ціни на хліб неминуче зростуть, оскільки вартість борошна зросла на 7%. Під час сівби озимої пшениці вартість добрив різко зросла.

Також уже найближчим часом очікується збільшення вартості м'яса та птиці найближчим часом. Ціни на них вже зросли на 10%. Деякі види м'яса стали дефіцитними через скорочення поголів'я худоби. Експерт наголосив на повній залежності від імпорту в цьому питанні.

У найближчому майбутньому також очікується зростання цін на молочні продукти на українському ринку. Крім того, існують потенційні проблеми з цукром через світовий дефіцит цього продукту та проблеми в Індії. Попри гарний урожай цукрових буряків в Україні та збільшення площ його посадки, ціни зростатимуть через залежність від світових цін та збільшення експорту.

Втім, є і гарні новини. У світлі успішного врожаю овочів в Україні у 2023 році очікується зниження цін на них порівняно з минулим роком. Так, ціни на баклажани вже знизилися до 20 гривень за кілограм, тоді як минулого року вони не опускалися нижче за 59 гривень за кілограм. Вартість моркви та цибулі також впала вдвічі порівняно з минулим роком. Якщо у 2022 році морква коштувала 16 гривень за кілограм, то у 2023 році її ціна становить 7-8 гривень за кілограм, а цибуля, яку продавали за 23 гривні за кілограм минулого року, тепер продається за 12 гривень за кілограм.

Стефанишин додав, що хоча сезонно ціни на овочі можуть зростати внаслідок збільшення попиту перед першими заморозками, загалом у порівнянні з 2022 роком овочі будуть доступнішими для споживачів.

Ціни на пальне

Нині ринок палива перебуває у стані нестабільності. Лише за останні кілька місяців ціни зросли на 13-14 гривень. Попри прогнози експертів, які очікували збільшення цін на дизельне та бензинове пальне на рівні 8-10 гривень після введення довоєнних ПДВ та акцизів у липні, вони продовжують зростати й надалі.

Це пов'язано зі зростанням цін на пальне на світових ринках. Якщо світова ціна на пальне продовжить зростати, то українцям, можливо, доведеться зіткнутися з цінами на пальне близько 60 гривень.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.