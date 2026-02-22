Протест Nemo на Евровидении — артисты вернули организаторам разбитый кубок

Победители Евровидения-2024 Nemo. Фото: Reuters

Nemo, победившие на Евровидении 2024, решили вернуть свой трофей EBU в знак протеста против участия Израиля в конкурсе. Организаторы получили от артистов разбитый хрустальный кубок.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Blick.

Разбитый кубок от Nemo

Nemo решили вернуть хрустальный микрофон Евровидения в EBU еще в конце 2025 года. Это произошло на фоне решения Генеральной ассамблеи не исключать Израиль из соревнований.

Как отмечает издание Blick, трофей певцы действительно вернули в штаб-квартиру EBU в Женеве, однако он был разбитым и якобы завернут только в туалетную бумагу.

В Европейском вещательном союзе официально не прокомментировали ситуацию. В ответ на запрос журналистов в EBU заявили, что не имеют чего добавить относительно возвращения трофея.

"Мы сожалеем, что Nemo вернули трофей, который заслуженно выиграли в 2024 году. Мы уважаем глубоко ощутимые взгляды, которые Nemo выразили тогда, и Nemo всегда будут оставаться ценной частью семьи песенного конкурса Евровидение. Нам больше нечего добавить", — отметили в EBU.

Трофей уже был поврежден во время финала Евровидения в 2024 году. Тогда артистам предоставили замену, а оригинал отремонтировали и впоследствии вернули.

Протесты против участия Израиля в Евровидении-2026

От участия в Евровидении-2026 отказались пять стран. Такой бойкот стал крупнейшим в истории конкурса. Причиной стало участие Израиля.

На фоне масштабного игнорирования конкурса директор Евровидения Мартин Грин обратился к фанатам. Он отметил, что ожидает изменения решения стран, которые отказались от участия.

Крупнейший в истории бойкот Евровидения прокомментировала певица Руслана Лыжичко. Она отметила, что не хочет смотреть на него сквозь призму политики.

Несмотря на бойкот Израиль примет участие в конкурсе, который состоится в мае в Вене. Страну на Евровидении-2026 представит Noam Bettan.