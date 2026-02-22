Переможці Євробачення-2024 повернули побитий кубок EBU

Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: Reuters

Переможці Євробачення 2024 Nemo вирішили повернути свій кришталевий кубок організаторам. Такий жест — протест проти участі Ізраїлю в конкурсі. При цьому трофей, який віддали Європейській мовній спілці (EBU), виявився розбитим.

Побитий кубок від Nemo

Nemo вирішили повернути кришталевий мікрофон Євробачення до EBU ще наприкінці 2025 року. Це відбулося на тлі рішення Генеральної асамблеї не виключати Ізраїль зі змагань.

Як зазначає видання Blick, трофей співаки справді повернули до штаб-квартири EBU у Женеві, однак він був розбитим та нібито загорнутий лише в туалетний папір.

У Європейській мовній спілці офіційно не прокоментували ситуацію. У відповідь на запит журналістів в EBU заявили, що не мають чого додати стосовно повернення трофею.

"Ми шкодуємо, що Nemo повернули трофей, який заслужено виграли у 2024 році. Ми поважаємо глибоко відчутні погляди, які Nemo висловили тоді, і Nemo завжди залишатимуться цінною частиною родини пісенного конкурсу Євробачення. Нам більше нічого додати", — зазначили в EBU.

Трофей вже був пошкоджений під час фіналу Євробачення у 2024 році. Тоді артистам надали заміну, а оригінал відремонтували й згодом повернули.

Протести проти участі Ізраїлю у Євробаченні-2026

Від участі у Євробаченні-2026 відмовилися п'ять країн. Такий бойкот став найбільшим в історії конкурсу. Причиною стала участь Ізраїлю.

На тлі масштабного ігнорування конкурсу директор Євробачення Мартін Грін звернувся до фанів. Він зазначив, що очікує на зміну рішення країн, які відмовилися від участі.

Найбільший в історії бойкот Євробачення прокоментувала співачка Руслана Лижичко. Вона зазначила, що не хоче дивитися на нього крізь призму політики.

Попри бойкот Ізраїль візьме участь у конкурсі, який відбудеться у травні в Відні. Країну на Євробаченні-2026 представить Noam Bettan.