Учасник Євробачення-2026 від Ізраїлю — хто представить країну на конкурсі

Ізраїльський співак Noam Bettan. Фото: facebook/noambettanofficial

В Ізраїлі відбулося щорічне шоу талантів "Hakohav Haba". Під час конкурсу обрали представника країни на Євробаченні-2026. Участь у міжнародному конкурсі візьме Noam Bettan.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що відомо про співака Noam Bettan

Noam Bettan отримав можливість представляти Ізраїль на 70-му пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні цього року у Відні. 27-річний співак народився у французькій родині і виріс у Раанані, Ізраїль.

Артист розпочав кар'єру вісім років тому. Він представив дебютний альбом у 2023 році та випустив серію хітових синглів. Пісні Noam Bettan не раз очолювали радіочарти країни та зібрали мільйони прослуховувань на стримінгових платформах.

Скандал на Євробаченні через Ізраїль

Представники кількох країн пригрозили бойкотувати конкурс, якщо Ізраїлю дозволять виступати. Причина — військовий конфлікт з Палестиною. Попри це Європейська мовна спілка (EBU) схвалила участь країни у конкурсі.

Після такого рішення п'ять країн оголосили, що не виступатимуть на Євробаченні-2026. Йдеться про Іспанію, Ірландію, Нідерланди, Словенію та Ісландію. Це найбільший бойкот в історії конкурсу.

Інші учасники Євробачення-2026

Мальту на конкурсі у Відні представить AIDAN. Співак уже показав конкурсну пісню.

Швейцарія також обрала представницю для Євробачення — Veronica Fusaro змагатиметься у конкурсі.

Молдова визначила, хто поїде на пісенні змагання в Австрію. Країну представить співак Satoshi.

Також стало відомо, хто поїде на Євробачення-2026 від Грузії. Участь у конкурсі візьме гурт Bzikebi.

Tamara Živković стала учасницею Євробачення-2026 від Чорногорії.

Албанські судді та глядачі визначили свого фаворита. На Євробачення-2026 поїде співак Alis.